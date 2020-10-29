美國大選2020｜拜登如當選將撤對華關稅？顧問：與盟友磋商決定

美國大選2020｜美國總統選舉進入最後倒數階段。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）高級顧問10月28日表示，如果拜登當選總統，將立即和美國主要盟友磋商，再決定美國對中國關稅的命運，尋求「集體影響力」，加強對華力度。

路透社報道，拜登的高級顧問表示，首要是不再重複美國總統特朗普（Donald Trump）的錯誤。當時特朗普對歐洲和加拿大商品徵收關税，作為「美國優先」政策的一部份，激怒美國的主要夥伴。

曾於奧巴馬（Barack Obama）政府任職的高級外交官普雷斯科特（Jeffrey Prescott）說：「特朗普政府的失敗在於單打獨鬥。給了中國一個逃生的出口。」

拜登顧問拒絕透露，拜登如果當選，會否傾向取消對中國徵收的巨額關税。普雷斯科特說：「在我們確切看到將繼承什麼之前，他不會倉促鎖定任何立場。但與盟友磋商將是其中的核心部分。」

中國一直是美國大選外交政策的中心焦點。特朗普經常於集會聲稱拜登會對中國採取更温和的態度。拜登曾回擊，稱將對中國採取比特朗普更強硬的態度，而且不會害怕使用貿易壁壘，但只會於合理的時候出招。

拜登的顧問明確表示，拜登首先希望與美國的盟友協商，而不是像特朗普那樣就貿易行動採取單邊行動。曾在奧巴馬政府擔任白宮和五角大樓顧問的麥基恩（Brian McKeon）說：「你可以從不對歐洲和加拿大徵收關稅開始，而是在貿易問題與他們合作。」

普雷斯科特說，需要立即與盟國進行磋商，「確定我們可以對中國施加集體影響力的領域。但他們被疏遠了，他們被特朗普侮辱了，導致我們對抗中國的力度更弱。」