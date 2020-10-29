涉攜帶嚴重政治問題書刊入境　長沙市委原常委陳澤琿被開除黨籍

湖南省紀委省監委周四（29日）通報稱，經湖南省委批准，湖南省紀委監委對長沙市委原常委、市政府原常務副市長陳澤琿嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經調查，陳澤琿違反政治紀律，私自從國（境）外購買、攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並長期閱看、私藏，與他人串供，銷毀、轉移涉案證據材料，對抗組織審查；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，違規收受禮金；違反組織紀律，不如實報告個人有關事項，通過年齡造假為本人謀取任職方面的利益；違反廉潔紀律，違規從事營利活動；違法佔用農用土地建私房；利用職務上的便利，在工程項目承攬、解決土地閒置問題、減免土地使用稅費、申請銀行貸款等方面為他人謀取利益並非法收受財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。

陳澤琿曾經是雲南省委原書記秦光榮下屬。（資料圖片）

通報稱，陳澤琿身為黨員領導幹部，背離初心使命、喪失黨性原則，目無法紀、擅權妄為，私欲膨脹、瘋狂斂財，且在黨的十八大後仍不收斂、不收手，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經湖南省紀委常委會會議研究並報湖南省委批准，決定給予陳澤琿開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

公開資料顯示，陳澤琿長期在長沙工作。2006年9月，他躋身長沙市委常委，當時與他一同躋身市委常委的向力力、張湘濤，已經接連被查。陳澤琿也曾經是雲南省委原書記秦光榮下屬，秦光榮任長沙市委書記時，陳澤琿在市委政研室工作。

陳澤琿在秦光榮離開長沙後，又先後擔任長沙市岳麓區委書記，長沙市委常委、宣傳部長，2011年10月任長沙市副市長，2017年12月退休。

（綜合報道）