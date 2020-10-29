十九屆五中全會閉幕　公報聚焦「十四五」規劃及2035年遠景目標

中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議，於2020年10月26日至29日在北京舉行。 官媒《新華社》在周四（29日）下午5時許發布中共十九屆五中全會公報，明確提出「十四五」時期經濟社會發展主要目標，以及中國到了2035年基本實現社會主義現代化遠景目標。 此外，全會還強調，要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關系和平發展和祖國統一。

公報指，「十四五」時期經濟社會發展主要目標是經濟發展取得新成效，現代化經濟體系建設取得重大進展；改革開放邁出新步伐，更高水平開放型經濟新體制基本形成；社會文明程度得到新提高，社會主義核心價值觀深入人心，中華民族凝聚力進一步增強；生態文明建設實現新進步，主要污染物排放總量持續減少，城鄉人居環境明顯改善；民生福祉達到新水平，衛生健康體系更加完善，鄉村振興戰略全面推進；國家治理效能得到新提升，防範化解重大風險體制機制不斷健全，國防和軍隊現代化邁出重大步伐。

中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議，於2020年10月26日至29日在北京舉行。（資料圖片）

至於2035年基本實現社會主義現代化遠景目標，分別是中國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，關鍵核心技術實現重大突破；基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系；基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本建成法治國家、法治政府、法治社會；建成文化強國、教育強國、人才強國、體育強國、健康中國，國家文化軟實力顯著增強；廣泛形成綠色生產生活方式，美麗中國建設目標基本實現；形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強；人均國內生產總值達到中等發達國家水平，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小；平安中國建設達到更高水平，基本實現國防和軍隊現代化；人民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。

公報提到，五中全會有深入分析中國發展環境面臨的深刻復雜變化，認為當前和今後一個時期，中國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整，和平與發展仍然是時代主題，人類命運共同體理念深入人心，同時國際環境日趨復雜，不穩定性不確定性明顯增加。

會議強調，要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關系和平發展和祖國統一。圖為7月1日金紫荊廣場舉行升旗儀式。（資料圖片）

公報指，中國已轉向高質量發展階段，但同時發展不平衡不充分問題仍然突出。中共全黨要深刻認識中國社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求，深刻認識錯綜復雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰，立足社會主義初級階段基本國情，保持戰略定力，辦好自己的事，認識和把握發展規律，發揚鬥爭精神，樹立底線思維，准確識變、科學應變、主動求變，善於在危機中育先機、於變局中開新局，抓住機遇，應對挑戰，趨利避害，奮勇前進。

此外，會議還強調，要加強黨中央集中統一領導，推進社會主義政治建設，健全規劃制定和落實機制；要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關系和平發展和祖國統一；要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，積極營造良好外部環境，推動構建新型國際關系和人類命運共同體。

（新華社）