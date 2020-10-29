5名中國「獵狐」人員在美被捕　外交部：美國勿淪為「避罪天堂」

美國司法部10月28日起訴8名人士，指他們涉嫌非法為中國政府擔任代理人，強迫居美的中國公民回國，5人在28日在美國不同地方落網，其餘3人則可能身處中國。美國司法部指，這些人均涉及參與中國的「獵狐行動」。 對此，中國外交部在10月29日表示，美國對中國追逃工作進行抹黑，中方敦促美方糾正錯誤，不要淪為犯罪分子的「避罪天堂」。

外交部發言人汪文斌表示，「打擊跨國犯罪、開展國際追逃追贓是正義事業，得到國際社會廣泛認同。中國執法機關嚴格根據國際法開展對外執法合作，充分尊重外國法律和司法主權，依法保障犯罪嫌疑人合法權益，有關行動無可非議。美方無視基本事實，別有用心對中方追逃追贓工作進行污衊抹黑，中方對此堅決反對。」

汪文斌稱，「我們敦促美方立即糾正錯誤，切實履行《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》、《聯合國反腐敗公約》等國際條約的義務，承擔國際責任，不要淪為犯罪分子的『避罪天堂』。」

美國司法部國家安全事務助理部長德默斯（John C. Demers，左）28日表示，有五人涉及獵狐行動在美國被捕。（網絡圖片）

美國司法部負責國家安全事務的德默斯（John Demers）表示，中國自2014年起在全球進行「獵狐行動」，北京聲稱為全球反貪行動，目的是將涉案人士帶回中國審訊。

美方認為北京方面的主要目標是中國國家主席習近平的政敵或異見人士，而且此舉明顯違反法治和國際慣例。德默斯指中國沒有尋求美國提供協助，反而派員到美國監視目標，再利用騷擾或威迫等方式令事主回到中國，並經過非正當審訊後面臨監禁甚至是更壞情況。

中美之間沒有引渡協議，但在上世紀90年代兩國成立了中美執法合作聯合聯絡小組。

官媒《環球時報》早前評論稱，美國不願配合中國專門追捕經濟犯罪者的「獵狐行動」，很重要的原因是他們實際上「歡迎」或「不討厭」中國貪官，因為那些人不僅負案在身，而且將大量錢款同時帶到了美國。把那些錢都消耗在那裏，對美國經濟是有利的。《環球時報》說，美國人嘴上說一套，心裏根本就沒有幫中國抓捕攜款外逃罪犯的真實意願，美國現在抓捕「獵狐」人員是把對中國外逃經濟犯罪人員的暗中庇護變成公開庇護，這等於是要與仇恨貪污腐敗捲款外逃的廣大中國公眾為敵。