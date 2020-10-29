美國司法部起訴8人　涉參與中國「獵狐行動」強迫公民回國

美國司法部10月28日起訴8名人士，指他們涉嫌非法為中國政府擔任代理人，強迫居美的中國公民回國。

司法部的聲明指，其中5名涉案疑犯在28日在全國不同地方落網，其餘3人則可能身處中國。司法部負責國家安全事務的德默斯（John Demers）表示，中國自2014年起在全球進行「獵狐行動」，北京聲稱為全球反貪行動，目的是將涉案人士帶回中國審訊。

華府認為北京方面的主要目標是中國國家主席習近平的政敵或異見人士，而且此舉明顯違反法治和國際慣例。德默斯指中國沒有尋求美國提供協助，反而派員到美國監視目標，再利用騷擾或威迫等方式令事主回到中國，並經過非正當審訊後面臨監禁甚至是更壞情況。

德默斯表示，「獵狐行動」只是中國無視法治的其中一項例子，他批評北京採取「人質政治」，利用扣留外國公民企圖達到政治目的，並包庇犯罪企業等。不過經過今次的拘捕行動，華府向中國或其他地方參與有關罪行發出明確信息，就是不要插手，這種行為並不受到歡迎。

根據司法部的資料顯示，8名疑犯被控一項企圖為中國擔任代理罪，假如罪成將面臨最高5年監禁；其中6人亦被加控一項涉嫌跨國騷擾罪，其最高刑罰為5年監禁。