【新疆疫情】喀什今展開第二輪大規模檢測　再發現14人呈陽性反應

新疆喀什地區新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，喀什地區疾控中心副主任王希江在周四（29日）晚的新聞發布會上表示，疫情中心疏附縣在當天展開新一輪病毒檢測，並且再發現有14人呈陽性反應。 王希江指，14人全部都是來自接受隔離醫學觀察人員，均與站敏鄉三村工廠相關聯。 連同第一輪檢測的結果，新疆喀什疫情截至目前已有197人染病。

據此前官方公布的消息，大多數患者都與站敏鄉三村的一間工廠有關，其主要從事服裝加工和銷售，以製作休閑、運動服等為主。工廠現有工人252人，主要來自站敏鄉及其相鄰的吾庫薩克鎮等周邊鄉鎮。

喀什現時的生活物資充足。（視覺中國）

喀什地區行署副秘書長艾賽提．吾拉音木指，疫情主要集中在以疏附縣站敏鄉為主的農村地區，當局已全面摸底排查做好疫情監測管理工作。在實施封閉管理的基礎上，疏附縣區域內每個鄉鎮組成多個排查組，開展地氈式排查，建立排查檔案。對村民實行每日兩次體溫檢測並建立檢測台賬。做好居家隔離人員的服務管理和心理疏導工作，專人送生活物資上門，切實滿足生活需要。

事實上，在喀什地區出現首宗病例後，當地隨即展開大規模病毒檢測，並於周二（27日）完成對全部474.65萬人的檢測工作。第一輪檢測共發現有183人呈陽性，當中有45宗確診病例，其餘138宗為無症狀感染者。對於疫情源頭問題，喀什地區衛健委黨組書記李林玉指，經對病毒樣本全基因組分析，排除與7月時新疆烏魯木齊的疫情有關。

（綜合報道）