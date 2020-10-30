江金權接棒王滬寧　升任中央政策研究室主任

今日（30日）上午，中共中央舉行新聞發布會，江金權首次以中央政策研究室主任身份亮相。 據悉，該職位對上一任由現任中共政治局常委、中央書記處書記王滬寧自2002年起擔任。

江金權接替王滬寧任中共中央政策研究室主任一職。（寧夏黨建網）

中央政策研究室是中共最高智囊機構，是中共中央直屬機關，專為中央政治局研究政治理論、政策及草擬文件，職能主要包括「起草全國黨代會中央委員會的工作報吿」「參與黨中央大型會議的文件起草」等。

公開資料顯示，江金權1959年9月出生於湖北浠水，畢業於華中科技大學經濟學院經濟學專業，博士研究生。他曾長期任職於中央政策研究室，先後擔任中央政策研究室黨建組副處級調研員、正處級調研員，黨建研究局副局長、局長，中央政策研究室副主任。

2016年，江金權出任中央紀委駐國資委紀檢組組長、國資委黨委委員。2018年2月，他重回中央政策研究室任副主任，並分管日常工作。

江金權是黨建領域的權威專家。他還擔任中共黨的建設工作領導小組成員、秘書組組長一職。央視《焦點訪談》節目曾披露，江金權是十九大文件起草組成員、十九大黨章修改小組成員。他也多次就重要會議進行解讀。

2014年10月，十八屆四中全會的官方解讀《〈中共中央關於全面推進依法治國若干重大問題的決定〉輔導讀本》出版發行。70名編寫人員名單中，江金權名列其中。

2019年11月，學習領會十九屆四中全會精神的官方權威輔導材料——《〈中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定〉輔導讀本》出版發行。該書編寫人員共57人，江金權以中央政策研究室常務副主任的身份名列其中。

據悉，江金權的前任王滬寧於1995年從上海進京，在中央政策研究室工作20餘年。在此之前於復旦大學求學和授課近20年時間。因此，王滬寧不僅被認為是一位政治人物，也是一位研究中國政治的學者。

王滬寧執掌中共中央政策研究室20年，被外界譽為中南海第一智囊。（AFP）

多維新聞此前在《王滬寧政研室老下屬升職 智囊官員漸入中共官僚體系》一文中指出，熟悉中共的知情人士稱，王滬寧對身邊人的要求十分嚴格，具有良好的個人能力，在接受反覆考驗之後，方可獲得認可。

文章指，自中共十九大至今，政研室已出現多次人事調整。中國發展至今天需要理論型的官員，從作為智囊機構的政研室走出，被吸納到官僚體系中，或許是一個新趨勢，從這裏走出的官員漸受倚重，宏觀層面上，或多或少也反映出中共執政思路的轉變。

此外，中共執政進入新時代，對理論體系建設的需要，已經前所未見地突顯出來。中共四個自信——道路自信、理論自信、制度自信、文化自信的背後，是龐大的理論缺口。面對這樣的問題，正如政研室前身九號院走出的杜潤生、王岐山等一大批改革者一樣，中共也急需一批適應新時代的「得力干將」。