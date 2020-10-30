【五中全會】解讀會議公報　「習思想」有新內容

為期四天的中共十九屆五中全會於10月29日落幕，同日，官方公布五中全會公報，中共中央總書記習近平「治黨治國」理論「四個全面」出現變動。

習近平「治黨治國」理論出現新的變化。（Reuters）

公報提到，「十四五」時期（2021年至2025年）要「協調推進全面建設社會主義現代化國家、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨」——被外界視為新的「四個全面」。

而就在五中全會前，在中共政治宣傳話語中，舊的「四個全面」是指「全面建成小康社會、全面深化改革、全面推進依法治國、全面從嚴治黨」。

公開資料顯示，舊的「四個全面」是習近平在2014年提出的「治黨治國」理論，與其他一系列理論構成習近平新時代中國特色社會主義思想。

而在隨後的2015年，習近平等中共領導人決定啟動「脱貧攻堅」行動，按照計劃，要到2020年實現農村貧困人口脱貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困問題。

「脱貧攻堅」即包含在「全面建成小康社會」中，而後者需要在2021年，即中共成立100周年時需要完成。儘管今年遭遇新冠肺炎（COVID-19）疫情、大洪水等衝擊，但中共大概率會在明年宣布完成這一任務。

如此，在「十四五」時期，及至未來，成為過去式的「全面建成小康社會」已不符合時代的發展。

中共十九大報吿曾提出，在完成全面建設小康社會後，中國將開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程。因此五中全會公報提出，要到2035年基本實現社會主義現代化，並設立具體目標。在2035年後的15年中，中共則定下目標要將中國建成社會主義現代化強國。