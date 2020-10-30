中共十九大五中全會作四大判斷　提九大遠景目標

中共第十九屆中央委員會第五次全體會議，於2020年10月26日至29日在北京舉行，審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。

據券商中國梳理，全會就中國經濟增長、發展面臨的環境等做出了四大重要判斷；全會提出2035年九大遠景目標。

判斷一：經濟增長好於預期

全會充分肯定中共十九屆四中全會以來中央政治局的工作。一致認為，堅決維護國家主權、安全、發展利益，新冠肺炎疫情防控工作取得重大戰略成果，三大攻堅戰紮實推進，經濟增長好於預期，人民生活得到有力保障，社會大局保持穩定。

判斷二：預計2020年國內生產總值突破100萬億元人民幣

全會高度評價中國決勝全面建成小康社會取得的決定性成就。「十三五」時期，經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新的大台階，經濟運行總體平穩，經濟結構持續優化，預計2020年國內生產總值（GDP）突破100萬億元人民幣；脱貧攻堅成果舉世矚目，5,575萬農村貧困人口實現脱貧；糧食年產量連續5年穩定在13,000億斤以上；城鎮新增就業超過6,000萬人，建成世界上規模最大的社會保障體系，基本醫療保險覆蓋超過13億人，基本養老保險覆蓋近10億人。

2020年6月6日，北京消費季全城啟動，傍晚時分人們在前門商圈消費休閒。（人民視覺）

判斷三：中國發展仍然處於重要戰略機遇期

全會深入分析了中國發展環境面臨的深刻複雜變化，認為當前和今後一個時期，中國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。

判斷四：創新能力不適應高質量發展要求

中國發展不平衡不充分問題仍然突出，重點領域關鍵環節改革任務仍然艱鉅，創新能力不適應高質量發展要求，農業基礎還不穩固，城鄉區域發展和收入分配差距較大，生態環保任重道遠，民生保障存在短板，社會治理還有弱項。

2035年九大遠景目標

一、中國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。

二、基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系。

三、基本實現國家治理體系和治理能力現代化，人民平等參與、平等發展權利得到充分保障，基本建成法治國家、法治政府、法治社會。

四、建成文化強國、教育強國、人才強國、體育強國、健康中國，國民素質和社會文明程度達到新高度，國家文化軟實力顯著增強。

五、廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現。

六、形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強。

七、人均國內生產總值達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小。

八、平安中國建設達到更高水平，基本實現國防和軍隊現代化；全會提出，統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國。