北斗三號衛星總設計師：是「中國芯」　核心器部件100%自主可控

中國北斗三號衛星系統總設計師、中國科學院微小衛星創新研究院副院長林寶軍日前表示，北斗三號衛星是由中國人自主研發，核心器部件100%自主可控。

2020年6月30日，北斗三號最後一顆全球組網衛星暨第55顆北斗導航衛星成功定點在東經110.5°工作軌位，標誌中國北斗衛星導航系統向全球組網完成邁出重要一步。（中新社）

據官方傳媒《中新社》報道，林寶軍是在周四（29日）的一場宣講報吿會上介紹，稱以中國科學院為例，北斗組網衛星900多台正樣產品，都用了中國國產器部件，擺脫衛星關鍵器部件依賴進口、受制於人的局面，「我在這自豪地跟大家說，我們的北斗（三號）是『中國芯』，由中國人自主研發，核心器部件100%自主可控。」

1994年，北斗衛星導航系統啟動建設，其中北斗三號全球衛星導航系統在2020年7月31日建成並正式開通。北斗三號系統在2009年立項並實施建設，中國科學院微小衛星創新研究院承擔了其中2顆新一代北斗導航衛星及10顆北斗三號MEO組網衛星研製任務。

北斗三號衛星核心器部件都是國產製造，100%自主可控。（中新社）

林寶軍介紹，中科院微小衛星創新研究院的新一代北斗導航衛星首發星研究集體共有成員81名，平均年齡31歲，其中「80後」佔75%。2018年，這支團隊在1年內高密度研製發射8顆北斗三號MEO組網衛星，進一步推動北斗三號系統的建成。

（中新社）