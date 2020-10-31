中國駐越南使館：美國挑唆他國抗華　無任何資格充當南海問題裁判

美國國務卿蓬佩奧周四（29日）突然訪問越南，同日美國國務院網站發表聲明，重申美方認爲中方對南海的主權主張完全不合法，並拒絕接受中方聲稱擁有越南近海萬安灘主權的主張，又提到中方限制與湄公河下游國家分享水資源數據，美方因而感到擔憂等。 對此，中國駐越南大使館周六（31日）回應指，美方直接介入南海問題攻擊抹黑中國，是要挑唆有關國家與中國對抗，美國沒有任何資格充當南海問題的「裁判」。

大使館表示，中國始終不渝走和平發展道路，堅決反對霸權主義、單邊主義及恃強凌弱的霸凌行徑，主張以對話代替衝突，以協商代替脅迫，以共贏代替零和。然而美國企圖將東盟國家納入「印太戰略」軌道，裹挾東盟國家充當美維繫霸權的馬前卒，勢嚴重衝擊東盟在區域合作中的中心地位。美方搞封閉、排他、損害第三方利益的地緣政治「小圈子」不得人心，直接介入南海問題攻擊抹黑中國，絕非為幫助地區國家解決爭端，而是要挑唆有關國家與中國對抗。為維護其海洋霸權，美國拒不加入《聯合國海洋法公約》，故沒有任何資格充當南海問題的裁判，中方相信地區國家不會任人擺布。

蓬佩奧訪問越南期間，與該國副總理兼外長范平明會談。（AP）

大使館續指，南海是地區國家的共同家園，不應成為地緣政治的角斗場，更不應成為域外大國破壞南海和平穩定的競技場。中方將繼續遵循《聯合國憲章》確認的國際法和國際關係準則，堅持在尊重歷史事實的基礎上，與有關直接當事國通過雙邊談判協商解決有關爭議，加快推進「南海行為準則」磋商。。

另外，大使館批評美方熱衷於炒作瀾湄水資源問題，完全違背事實且毫無科學依據，強調瀾湄流域各國均擁有合理開發利用流域水資源的權利，各國在湄公河幹流支流建了逾300座水電站，而中方在瀾滄江乾流上建設的11座水電站調豐補枯，為流域經濟社會可持續發展發揮了重要作用。同時，為不久前中方還與與湄公河國家簽署了瀾滄江全年水文信息共享協議，將自11月1日起，向包括越南在內的湄公河五國和湄公河委員會提供，得到地區國家普遍歡迎。

圖為2013年7月中國和越南在南海爭議擴大後，越南加強對南沙及西沙群島主權的宣傳。（Getty Images）

大使館批評美方肆意渲染「中國威脅」，炮製反華政治謊言，蓄意把世界引向「新冷戰」，惡劣行徑嚴重違背了國際關係準則和外交基本原則，充分暴露美方冷戰思維和意識形態偏見。中方嚴正敦促美方摒棄冷戰零和思維，停止挑撥地區國家間關係及破壞地區和平與穩定。大使館最後指出：「當今世界需要團結合作，不需要對抗分裂；維護地區安全和南海穩定需要對話協商，不需要拉幫結派；推進湄公河合作需要共商共建，不需要蓄意抹黑。」

（中國駐越南大使館網站）