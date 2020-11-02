被控利用宗教謀利、影響宗教和睦　內地網紅道士梁興揚遭除名

日前，內地網紅、道教人士梁興揚被陝西道教協會解除道教教職人員資格，引發輿論關注。

10月31日，陝西道教協會官網發佈《關於解除梁興揚道教教職人員資格的公吿》。公吿稱，梁興揚網絡誹謗道教教職人員，製造矛盾與衝突，影響宗教和睦；又指控梁興揚「利用宗教影響進行商業營銷、藉教斂財、謀取個人利益」。

梁興揚則在社交平台回應稱，將對陝西道教協會的誣吿和名譽侵權訴諸法律手段。

此前的10月10日，他曾通過微博賬號「全真道士梁興揚」發聲明表示「退出道籍、辭去相關道教教職工作及道教相關社會職務」。他稱將僅作為一名普通的愛國道教信仰者和傳統文化愛好者，「踐行自我、傳播正能量」。

資料顯示，梁興揚是全真龍門派道士，在陝西西安金仙觀清修。梁興揚曾針對美軍艦屢屢在南海行使「航行自由」，宣稱自己在南海「貼了一道符」，還奉勸美國軍隊，不能搞霸權主義，更不要搞「封建迷信」，「如果真要搞封建迷信，就派你們的魔法師來吧，鬥法這點小事，就不麻煩國家了，貧道接下就是，貧道的桃木劍已經在期待與黑魔法的對決了。」。

而在今年新冠肺疫情爆發後，梁興揚曾為包括武漢醫生李文亮在內的558名在疫情中殉職的民間抗疫英雄製作靈位牌，引發外界關注。此外，梁興揚亦多次提及「科學信教」，呼籲信眾不要過於迷信。