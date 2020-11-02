台網紅游否希自爆曾遇色情敲詐　遭勒索一千萬台幣：女方表明想紅

台灣Youtuber游否希日前接受網紅雪碧訪問時，自爆曾遇色情敲詐，對方索價一千萬（台幣、下同），讓他嚇到以後不敢再跟圈內人交往。

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游否希日前接受雪碧訪問，被問到是否單身時，他表明現在單身，結果雪碧吐嘈常看他在社群上分享跟一些正妹的合照，游否希就表示不太跟圈內人交往，而原因是他曾遇色情敲詐（台稱「仙人跳」），直呼這樣的經歷太可怕，以前曾跟網紅正妹交往，發生關係後女方就表明想要拍片想要紅，但是他以為兩人是正常交往，後來女方就要求一千萬賠償，這讓他感到壓力很大，最後是以十萬元解決。

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另外雪碧也問道，是否有潛規則過團員？或是有人主動潛規則求露出機會，游否希則表示有些小模因為需要名跟利，所以的確會這樣做，不過他認為因為對方是有本錢的，而Youtuber界是否有人會潛規則，游否希也大膽表示有，還提示是四個字，百萬粉絲以上的，雖然是屬於團體，但是個人在經營，游否希還先強調不是反骨男孩，讓網友都很奇猜測是哪個Youtuber。

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