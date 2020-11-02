習近平：全面貫徹五中全會精神　推動改革和發展深度融合高效聯動

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習近平11月2日下午主持召開中央全面深化改革委員會第十六次會議並發表講話。 習近平強調，「十四五」時期中國將進入新發展階段，改革又到了一個新的關頭。他表示，貫徹五中全會精神，要緊扣貫徹新發展理念、推進高品質發展、構建新發展格局，緊盯解決突出問題，提高改革的戰略性、前瞻性、針對性，使改革更好對接發展所需、基層所盼、民心所向，推動改革和發展深度融合、高效聯動。

會議審議通過了《關於新時代推進國有經濟佈局優化和結構調整的意見》、《建設高標準市場體系行動方案》、《全國人民代表大會常務委員會關於加強國有資產管理情況監督的決定》、《關於促進養老托育服務健康發展的意見》、《關於全面推行林長制的意見》、《關於文化企業堅持正確導向履行社會責任的指導意見》、《健全上市公司退市機制實施方案》、《關於依法從嚴打擊證券違法活動的若干意見》。會議還聽取了中共十八屆三中全會以來教育領域綜合改革進展情況彙報。

習近平表示，貫徹十九屆五中全會精神，要繼續把握好改革和發展的內在聯系，深刻認識中國社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求，深刻認識錯綜復雜國際環境帶來的新矛盾新挑戰。（新華社）

會議指出，推進國有經濟佈局優化和結構調整，對更好服務國家戰略目標、更好適應高品質發展、構建新發展格局具有重要意義。

會議強調，建設高標準市場體系，要貫徹新發展理念，堅持社會主義市場經濟改革方向，緊扣構建新發展格局，牢牢把握擴大內需這一戰略支點，圍繞夯實市場體系基礎制度、推進要素資源高效配置、改善提升市場環境和品質、實施高水準市場開放、完善現代化市場監管機制等重點任務，暢通市場循環，疏通堵點，努力實現市場准入暢通、開放有序、競爭充分、秩序規範，為構建新發展格局提供有力的制度支撐。

主要精力集中到整體推進督促落實上

會議指出，健全上市公司退市機制、依法從嚴打擊證券違法活動，是全面深化資本市場改革的重要制度安排。要堅持市場化、法治化方向，完善退市標準，簡化退市程式，拓寬多元退出管道，嚴格退市監管，完善常態化退出機制。要加快健全證券執法司法體制機制，加大對重大違法案件的查處懲治力度，夯實資本市場法治和誠信基礎，加強跨境監管執法協作，推動構建良好市場秩序。

會議指，對黨中央已經部署、已經出台改革方案的舉措，要結合實際深入抓好落實，不搞形式主義；對新提出的改革，要提前布局、主動作為。

會議強調，改革推進到今天，在改革頂層設計方面，已經有了比較清晰的大盤子；今後一個時期，要將主要精力集中到整體推進、督促落實上，以落實「十四五」時期重大發展戰略任務為牽引，多策劃戰略戰役性改革，抓綱帶目。對十九屆五中全會部署的構建新發展格局、完善要素市場化配置、完善公平競爭制度、創新鏈產業鏈融合發展、激發市場主體活力、穩定保障就業、完善收入分配制度、促進經濟社會發展全面綠色轉型、建設開放型經濟新體制等，都要抓在手上、抓出成效。各地區各部門要強化改革創新的政治自覺和行動自覺，落實好主體責任。

支持開展差別化創新

會議指出，基層是改革創新的源頭活水，要注意激發基層的改革創新活力，支持開展差別化創新。地方抓落實要深刻領會黨中央戰略意圖，既找准定位，又突出特色，有條件的地區要奮力走在前列。