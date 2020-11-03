螞蟻上市｜馬雲被約談前　國務院金融委促上市公司依法披資金用途

11月2日，阿里巴巴創始人、螞蟻集團實際控制人馬雲等突然遭到內地四大金融監管機構約談，官方沒有公吿約談馬雲等人的動機。外界擔憂，螞蟻上市前夕馬雲突然遭到多部門大動作聯合約談，或衝擊螞蟻11月5日掛牌上市。

中國證監會的公吿並無披露約談內容。但螞蟻集團回應稱，螞蟻集團會深入落實約談意見，繼續沿着「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。

劉鶴在金融委會議上的講話，暗示對螞蟻集團的回應。（Reuters）

其實在10月31日召開的國務院金融委會議上，國務院副總理劉鶴就有所回應。國務院金融委新聞稿顯示，要落實五中全會精神，堅持市場化、法治化、國際化原則，尊重國際共識和規則，正確處理好政府與市場的關係。既要鼓勵創新、弘揚企業家精神，也要加強監管，依法將金融活動全面納入監管，有效防範風險。

會議並要求，完善治理，履行社會責任；要增強業務信息披露全面性和透明度，保護金融消費者合法權益，加強投資者教育；督促上市公司規範使用募集資金，依法披露資金用途；健全公平競爭審查機制，加強反壟斷和反不正當競爭執法司法，提升市場綜合監管能力；建立數據資源產權、交易流通等基礎制度和標準規範，加強個人信息保護。

有分析指，金融委新聞稿與近期螞蟻集團、陸金所等金融科技公司陸續上市，明顯相關，可以視為國務院金融委對馬雲演講的主題內容和對螞蟻集團等金融科技公司上市的回應和表態。

此外，11月2日，中央全面深化改革委員會第十六次會議上審議通過了《健全上市公司退市機制實施方案》《關於依法從嚴打擊證券違法活動的若干意見》。會議指出，健全上市公司退市機制、依法從嚴打擊證券違法活動，是全面深化資本市場改革的重要制度安排。要求完善退市標準，簡化退市程序，拓寬多元退出渠道，嚴格退市監管，完善常態化退出機制。同時要加大對重大違法案件的查處懲治力度，夯實資本市場法治和誠信基礎，加強跨境監管執法協作，推動構建良好市場秩序。

近期在上海舉辦的外灘金融峰會上，馬雲針對傳統金融批評用詞犀利，認為未來是信用的時代，中國的銀行必須改掉「當舖思想」，並批評「巴塞爾協議」是老人俱樂部。

同樣在這次金融峰會上，國家副主席王岐山以遠程視頻的方式表示「中國金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路，不能走龐氏騙局的邪路」，還有一句「守住不發生系統性風險的底線」。在一些人看來，馬雲所說的「（中國的問題）不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的風險」似乎有些「針尖對麥芒」的味道。

路透社發文稱，此時正值馬雲旗下的「巨無霸」型高科技金融企業——螞蟻集團即將上市，總市值將達到驚人的2.1萬億元人民幣。此番引發熱議的言論展現出傳統金融監管與現代金融創新之間的矛盾，對中國如何在金融創新與監管間尋找平衡提出考驗，亦對如何防範「大而不能倒」的金融機構具有現實意義。

《環球時報》總編輯胡錫進則表示，馬雲的演講在經濟圈引來很大震動，雖然其所牽動的利益關係尚無法準確分辨，但中國社會需要有能帶來觸動甚至震動的討論，體制應鼓勵幷包容一些不同甚至尖鋭的聲音。

胡錫進認為，經濟領域的爭論應就事論事且避免朝政治領域上綱上線，這樣才能共同促成寬鬆的思想氛圍，讓新鋭的想法迸發出來並有機會步入實踐。此外在中國目前需要有人創新的情況下，原有的利益格局也應該承受危機感。