螞蟻上市︰分析指約談或不影響IPO進程　花唄被銀保監點名

中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。對此，螞蟻集團表示，螞蟻集團會深入落實約談意見，繼續沿著『穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏』的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生髮展。

據《21世紀經濟報道》報道，對於廣大投資者而言，此時最為關心的是，監管約談是否會對螞蟻集團上市進程造成影響。目前，螞蟻集團上市已進入最後階段，將在11月5日實現滬港兩地掛牌上市。

一位知名投行人士表示，「監管談話不是處罰，應該不會對上市產生影響。」

另據中國媒體介面新聞報道，中國銀保監會消費者權益保護局局長郭武平發文《金融科技公司侵害消費者權益的亂象值得高度關注》指出，金融科技是技術驅動的金融創新，落腳點是金融，本質是金融服務，因此新興金融科技公司和持牌金融機構一樣，其客戶都屬於金融消費者。但是，金融科技公司侵害消費者權益的亂象更加值得高度關注。

:有分析稱，馬雲被約談意味着中國的金融科技處於一個強監管時代。 （視覺中國）

文章稱，與持牌金融機構相比，金融科技公司更加依賴購物、交易、物流等行為數據，更多依據借款人的消費和還款意願，缺乏對還款能力的有效評估，往往形成過度授信，與場景誘導共同刺激超前消費，使得一些低收入人群和年輕人深陷債務陷阱，最終損害消費者權益，甚至給家庭和社會帶來危害。在收費方面，金融科技公司缺乏統一標準，一般高於持牌金融機構。比如「花唄」與銀行信用卡業務基本相同，但分期手續費高於銀行，與其普惠金融理念不符，實際上是「普而不惠」。

文章指出，有的金融科技公司存在過度收集並濫用客戶資訊、資訊管理不當的問題，在消費者不知情的情況下，其資訊在平臺方、支付機構、出資方等之間流轉，侵害了消費者資訊安全權。前幾年現金貸快速發展時，非法買賣借款人個人資訊的情況時有發生。與此不同的是，微軟、穀歌等大型科技公司由於在使用消費者個人資訊方面受到嚴格限制，沒有成為大型放貸機構。

值得注意的是，螞蟻集團實際控制人馬雲此前在「外灘金融峰會」上的言論曾引起市場廣泛爭議。他表示，當下中國「不是金融系統性風險，而是仍缺乏健康金融系統的風險」，還表示「今天是這個不許那個不許的文件太多，政策太少。最怕監管到後來，變成了自己沒有風險，自己部門沒有風險，但是整個經濟有不發展的風險。」