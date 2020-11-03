廣西北海液化天然氣接收站碼頭起火　至少6死3重傷

據廣西北海市鐵山港區應急管理局周二（3日）通報，周一（2日）上午11時45分許，國家管網集團北海液化天然氣有限責任公司位於鐵山港區的液化天然氣接收站碼頭，「2#」罐罐前平台管線在施工時發生火災。 通報指，火勢於10分鐘後即撲滅，但現場作業的9人都被困其中。經連續搜救，及至周二早上8時30分許，救難人員尋獲一名失聯人員，確認其失去生命體徵後，事故目前已致6人死亡，3名重傷者仍在搶救中，事故原因還在進一步調查。

事故現場多段影片顯示，該碼頭處有大量明火，濃濃黑煙衝向天空。碼頭裏的工人對着工友們呼喊：「快跑，快跑」。公安、消防、救護人員都已到場處置。

明火已被撲滅。（北海市鐵山港區委宣傳部）

內媒報道援引鐵山港區應急管理局的一名工作人員稱，事發時在現場作業的9名工作人員正在罐體內部的操作平台及頂部進行維修，期間突然發生着火事件。北海市人民醫院深切治療部的一名工作人員則表示，已收治3名重傷患者，3人均在深切治療部治療，身上有不同程度燒傷。

國家管網集團周二在官網回應事件稱，對事故中遇難者表示沉痛哀悼，對傷亡人員家屬深表歉意。作為項目營運方，國家管網集團將全力組織救治，並做好善後工作，已要求現場承包商停止一切作業，並要求集團所有企業嚴格落實油氣管道儲運設施安全隱患排查和治理，切實加強承包商安全管理，確保在建項目施工安全和油氣管道儲運設施平穩運行。

（綜合報道）