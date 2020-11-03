【多圖】台海局勢升温　解放軍東部戰區公開實彈演練畫面

美國密集對台軍售，解放軍軍機頻繁繞台，台海局勢被指已進入「準戰爭狀態」。在此背景下，解放軍東部戰區公開最新實彈演練畫面。

台海局勢持續緊張之下，解放軍東部戰區演練引發外界關注。（微博@東部戰區）

11月2日，解放軍東部戰區官微發布消息稱，近日，東部戰區海軍某驅逐艦支隊湘潭艦、杭州艦、寧波艦、南通艦4艘艦艇組成編隊，奔赴某海域開展實戰化訓練。

訓練中，解放軍驅逐艦主炮對海面目標實施火力打擊、副炮對空中目標實施猛火打擊、火箭深彈雙發齊射，各種實彈射擊畫面曝光。

近來美台聯繫緊密，美國政府多次批准對台軍售計劃。隨着美台互動不斷逼近中國大陸的底線，台海局勢不斷升温。解放軍軍機近來頻繁繞台，被指震懾意味明顯。台灣軍方11月2日再通報稱，解放軍軍機2日共7次進入台西南空域，在9時許反覆進入4次。

解放軍東部戰區演練更多畫面曝光（點擊大圖瀏覽）：

對於解放軍軍機出現在台海一事，東部戰區曾表示，「台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊有決心、有能力堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。」

大陸國防部新聞發言人譚克非亦數次表示，「台灣是中國不可分割的一部分。如果『台獨』分裂勢力膽敢以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，我們必將不惜一切代價，堅決予以挫敗。」