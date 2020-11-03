台軍公布解放軍軍機照片疑鬧烏龍　殲-16配圖用上CG圖

解放軍軍機近期頻繁進入台灣附近空域。據台灣空軍昨天（2日）發布的消息，昨天解放軍1架運-8反潛機、1架運-8技術偵察機、2架次蘇-30戰機、2架次殲-16戰機、2架次殲-10戰機，共8架次的機種飛入台灣西南防空識別區（ADIZ），台空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。 按照慣例，台軍方在通報上述動態的同時也公布了相應的解放軍軍機照片，但殲-16的配圖被疑為大陸網友製作的電腦設計圖。

台軍方在通報時公布了相應的解放軍軍機照片，但殲-16的配圖被疑為大陸網友製作的電腦設計圖。（台國防部）

按照慣例，台軍方在公布解放軍軍機的同時，發佈了機型示意圖。其中運-8反潛機、運-8技術偵察機、蘇-30和殲-10都是實機照片，但殲-16的配圖是大陸網友製作的CG（電腦設計）圖，有台媒稱，或是因為台軍方沒有拍到對應機型照片。

面對解放軍軍機不斷繞台的現狀，台空軍戰機與機員的戰備壓力相當大，緊急起飛的次數增多。圖為F-16V Blk20戰機待命機緊急起飛的作業過程。（多維新聞）

對於解放軍軍機出現在台海一事，東部戰區表示，「台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊有決心、有能力堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。」

中國國防部新聞發言人譚克非亦數次表示，「台灣是中國不可分割的一部分。如果『台獨』分裂勢力膽敢以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，我們必將不惜一切代價，堅決予以挫敗。」

除軍機繞台之外，伴隨着兩岸局勢的不斷升温，解放軍在台海附近也頻繁部署軍演。10月10日晚，福建省漳州古雷港經濟開發區宣布，解放軍將進行實彈射擊。台灣媒體指出，射擊範圍距離金門不到100公里。

央視公布的畫面顯示，第73集團軍將所屬兩棲合成部隊與陸航、特戰、電子對抗等新質作戰力量融合，在近似實戰的環境中全面檢驗部隊實戰能力。

這是繼9月，解放軍駐東南沿海對台一線部隊第73集團軍某旅組織城鎮攻防——也即巷戰演練之後，再一次實戰演練，針對性意味明顯。