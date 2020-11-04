【新冠肺炎】阿聯酋總理接種中國疫苗　該國數十內閣高官已接種

阿拉伯聯合酋長國副總統兼總理、迪拜酋長阿勒馬克圖姆近日表示，他已接種了中國研發的新冠病毒疫苗。

據阿拉伯半島電視台11月3日報道，阿勒馬克圖姆於當日在社交媒體分享照片，照片顯示他正接種中國國藥集團（Sinopharm）開發的新冠病毒（SARS-CoV-2）疫苗。阿勒馬克圖姆還寫道：「我們祝大家安全和健康，我們為我們的團隊不懈努力以在阿聯酋提供疫苗而感到自豪。」

中國國藥集團的新冠滅活疫苗等產品此前亮相中國服貿會。（AP）

據悉，該疫苗是由中國國藥集團所開發，目前處於臨床試驗的第三階段，即最後階段。當地媒體援引阿聯酋政府消息指出，該疫苗安全有效。

阿勒馬克圖姆在接種之前，已有十名其他阿聯酋官員接種新冠疫苗，包括該國外交部長、衛生部長和內閣事務部長。此外，阿聯酋的一線醫護人員也將接種該疫苗。

今年7月16日，阿布扎比衛生部、阿聯酋衛生和預防部、阿布扎比健康服務公司及阿聯酋科技巨頭G42集團，與中國疫苗開發商——中國國藥集團合作，在阿聯酋開展新冠疫苗三期臨床試驗。9月15日，阿聯酋緊急批准使用中國新冠疫苗。

阿聯酋11月3日新增1008例新冠確診病例和6例死亡病例。截至11月3日，該國累計報告新冠病例136149例，死亡503例。