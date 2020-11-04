李克強河南考察　強調科技創新要打牢科學基礎

3日至4日，國務院總理李克強在河南安陽、鄭州考察。他強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九屆五中全會精神，推動高質量發展。 李克強考察了保障房住戶居住情況及當地科創企業，表示科技創新要有堅強的意志力，打牢基礎學科的基礎，用十年磨一劍精神踏踏實實往前走，取得更多突破。

在安陽東路村冬小麥田，李克強察看墑情，了解收成收入。李克強說，要積極推進農業現代化，優化糧食品種、提升品質。有條件的地方發展多種形式的適度規模經營一定要尊重農民意願，積極穩妥推進。李克強與村民圍坐話家常。大家紛紛反映有工可打，不少是相互打工。李克強說，現在可外出打工也可就地打工，靈活多樣，大家努力干，生活會更好。

李克強走進安鑫苑小區保障房住戶家中察看居住情況。他說，加強障房建設是推進新型城鎮化的重要任務，要確保房屋質量。李克強詢問小區居民還有哪些困難和意見建議，叮囑要把群眾冷暖掛在心上，群眾反映的有些問題看似小事，但對自身來說可能是大難事，黨委和政府要盡力而為量力而行，幫助合理解決。

李克強聽取河南培育新興產業集群、推動新舊動能轉換和鄭東新區發展彙報，並先後來到中原動力智能機器人公司和鄭州大學工程研究中心考察，強調要貫徹十九屆五中全會精神，大力推動創新發展，推進新型工業化。科技創新要有堅強的意志力，打牢基礎學科的基礎，用十年磨一劍精神踏踏實實往前走，取得更多突破。河南是人口大省，要努力成為人才強省和人才聚集的高地，在促進中部崛起中發揮更大作用。

李克強考察三全食品公司，並詢問給公司配套的中小微企業負責人，減稅降費等政策是否落到企業，還有什麼需求。大家說國家政策幫企業渡過了難關，李克強說，面對疫情和世界經濟衰退衝擊，我們做好「六穩」工作、落實「六保」任務，特別是實施紓困政策和財政資金直達機制，突出保就業保民生保市場主體這前「三保」，前三季度經濟實現正增長，穩住了經濟基本盤。要把握好政策的有效性和可持續性，努力實現全年正增長，並為今後發展打下堅實基礎。