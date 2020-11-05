福布斯中國富豪榜：馬雲連續3年位列榜首　身家增至4377億人民幣

福布斯中國周四（5日）公布2020中國富豪榜顯示，馬雲蟬聯首富，連續第三年位列榜首，身家增長72%至656億美元（約合4377.2億元人民幣）。騰訊創辦人馬化騰、農夫山泉創辦人鍾睒睒分別排第二、三位。 不過，該榜單計算財富值使用的是10月26日的收盤價和人民幣對美元匯率中間價，是在11月3日螞蟻集團由於監管原因暫緩滬港兩地上市之前。螞蟻上市計劃觸礁後，在美國上市的阿里巴巴股價受挫，一度跌近一成，市值蒸發超過813億美元，有報道指馬雲身家已縮水30億美元。 此外，連同馬雲在內，總計有10位螞蟻集團個人股東入選今年的中國富豪榜。

馬雲蟬聯福布斯2020中國富豪榜首富。（福布斯中國）

2020年福布斯中國富豪榜有400位上榜者。經歷全球疫情後，中國經濟在各大經濟體中復蘇得最好，榜單上榜者的總財富從一年前的1.29萬億美元飆升至2.11萬億美元。近三分之二的上榜者的財富在過去一年時間有所上漲。今年的上榜門檻為15.5億美元，一年前為10億美元。此外，今年的中國富豪榜有68位新上榜者。

今年的榜單上，馬化騰的身家達到552億美元（約合3683.2億元人民幣），一年前為381億美元。新一期福布斯中國富豪榜前10名上榜者的財富都高於一年前。本榜單第3名鍾睒睒的身家增長到539億美元（約合3596.5億元人民幣），增幅超過510億美元。

福布斯中文網站稱，編制該榜單使用的持股和財務信息來自家族和個人、證交所、分析師和監管機構。為便於比較相似背景人士的成就，有幾位在中國內地出生並造就財富的企業家，當前有的並非內地居民身份，有的並非中國國籍，榜單也將其所納入。

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（Forbes China）