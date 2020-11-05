敏感時刻台灣調查陸配動向　國民黨立委憂戰爭打響

兩岸關係日趨緊張，國民黨不分區立委廖婉汝近日表示，聽聞台灣政府在調查大陸配偶動向，警方也在調查地方的防空避難所。 據台灣中評社報道，廖婉汝稱，雖然不清楚為何要調查陸配的動向，但合理猜測，可能是要了解陸配是不是真的被要求回大陸，如果陸配真的都回大陸，台灣搞不好真的要擔心戰爭。

因應大陸「武統」，台軍多次進行軍事演練。（台灣國防部）

大陸軍機近期頻頻進入台灣西南防空識別區（ADIZ），正好就在屏東縣與東沙群島之間。廖婉汝說，雖然屏東縣首當其衝，可是她每次回屏東觀察，民眾好像都沒什麼感覺，也聽不到大陸軍機進出ADIZ的聲音。

她說，其實境外的媒體比台灣還緊張，畢竟中美對抗，美國大選又未定，外媒擔心兩岸萬一擦槍走火，會立即引發軍事衝突，但老實說，只要台灣被打死幾個人，大家就嚇壞了。

廖婉汝表示，若以地方基層的角度來看兩岸關係，其實大家都希望生活好就好了，只要經貿關係也可維持就可以了，何必把兩岸關係弄到這麼緊張？基層民眾認為台灣可以要求對等，但這可以去好好談，為何硬要一刀切？經貿關係不好好運用很浪費，本來有優勢變成最沒優勢。

她又強調，民進黨執政雖有「台獨」的壓力，但其實現在民眾看的不是民進黨政府的「台獨」理念，而是能否讓民眾的生活變得更好。

美國大選背景下，台灣國防部長嚴德發在11月3日表示，美國大選對於區域情勢、中美關係，都會有一定程度的影響，但不管局勢如何改變，大陸對於區域的威脅，以及不放棄對台使用武力的宣示，這些都不會因為美國政權的變化有任何改變。

11月4日，台灣參謀總長黃曙光進入衡山指揮所因應情勢。嚴德發對此表示，因應新情勢軍方須提高警覺，參謀本部、何人進入衡山指揮所都是按應處程序作業，相關整備已完成。