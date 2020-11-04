【美國大選2020】憂解放軍趁機動武　台軍參謀總長進駐衡山指揮所

美國總統大選備受關注，台灣傳媒引述消息指，為預防解放軍在此期間蠢動，台灣總統蔡英文已指示台軍提高警覺、加強相關整備，參謀總長黃曙光上將與副參謀總長兼執行官徐衍樸上將均坐鎮俗稱衡山指揮所的台軍聯合作戰指揮中心，全程緊盯解放軍動態及周邊狀況，以確保國家安全。

台灣國防部長嚴德發在周三（4日）出席立法院外交國防委員會前受訪時未有證實消息，但稱不管美國的政局如何變化，大陸在區域造成的軍事威脅對台灣而言都非常清楚，所以台灣必須因應新的情勢提高警覺。嚴德發又指，參謀本部針對每一天台海情勢、區域安全情況，都會綿密掌握作出適當應處。

美國正在舉行總統大選，結果備受外界關注。（美聯社）

另一方面，對於外界猜測美國或會有大選後出現混亂，解放軍可能會趁機對台灣動武，報道引述一名資深台軍將領強調，目前解放軍的動態、作息一切正常，並沒有任何大規模集結或調動的情況。該名將領並稱，台軍會以更嚴密的「聯合情監偵」作為進行監控，以期掌握解放軍動態與企圖，並進行早期研判與應處。台軍依據相關作戰計劃，依據區域的情勢與威脅，以即時方式進行修訂，使應處方案與應對計劃可因應未來各種威脅，以確保國家整體安全。

（綜合報道）