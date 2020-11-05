中國無人直升機西藏驗證飛行成功：半小時飛完步行3天路程

11月4日，中國航空工業公司官方微信公號消息稱，近期航空工業直升機所應客戶要求，使用AR500無人直升機在西藏墨脱組織了實飛實投驗證。 早前有分析指，AR500無人直升機投用於高原地區，或將提升解放軍在高原的戰鬥力。

中國航空工業此前發佈的AR500無人直升機照片。（微博@航空工業）

據介紹，此次試飛中，AR500無人直升機只花了半個多小時就完成以往需要步行3天的路程，降落到預定地點，凸顯了無人直升機在山地飛行中可垂直起降、無需機場跑道、適應性強的優勢。

報道還稱，在此次試飛過程中，AR500創造了多個紀錄，包括作為探路者，它首次打通「雪域孤島」哨所空中物資投送通道；作為先行者，AR500首次在3800多米的高原實戰環境中驗證無人機的性能，為無人機進一步優化改進和常態化保障邊防奠定基礎；作為探險者，「墨脱的環境錘鍊了這支無人直升機團隊。」

資料顯示，AR500無人直升機最大起飛重量500千克，最大平飛速度達每小時170千米，最大續航時間可達9個小時，升限可達到5000米。

AR500還可應用於海事監管、環境監測、搜索救援、管道巡線、地質勘查、航空拍攝等民用領域。

此前的4月23日，AR500無人直升機在鄱陽無人機基地通過用戶驗收，順利實現產品交付。它也是2020年中國航空工業公司直升機所交付的首架無人機產品。