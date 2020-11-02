解放軍大型隱身無人機「翼龍10」亮相　可掛載殲20特供導彈

10月31日，江西南昌瑤湖機場舉行了一場飛行大會，多款新型飛機亮相，其中翼龍10（雲影）無人機成為最大亮點。央視發布的片段顯示，翼龍10可掛載多種航空彈藥，各種精確制導彈藥應有盡有，可執行不同任務需要。

據悉，「翼龍10」最早在2018年的珠海航展上出現，它當時叫「雲影」無人機，與「翼龍1/2」不同的是，「翼龍10」的機身更大，且採用了渦噴發動機為動力，而非「翼1/2」所用的活塞式發動機，檔次和性能提高了2代。

翼龍10無人機亮相南昌飛行大會引發高度關注。（央視軍事截圖）

「翼龍10」由成都飛機工業（集團）責任有限公司研製，為高空高速大型無人機，最高飛行高度14500米、最大飛行速度650公里，最大航程4000公里，現場圖片顯示掛載有兩個副油箱，可飛行更遠的距離。

武器系統方面，由於翼龍10的雷達與光電系統十分先進，使該無人機至少能使用7種精確制導彈藥，包括LS6100激光制導炸彈、BBM3 GPS制導炸彈、FT7防區外精確制導炸彈、YJ9E輕型反艦導彈等。

據介紹，其攜帶的YJ9E輕型反艦導彈，具備打擊導彈艇的能力，有了強大的發動機就可以飛得更高，掛載更重的彈藥，打擊堅固目標不在吃力，自身的安全性也大大的提高，在飛行速度方面達到了每小時650公里。

內地有評論稱，與美國的「死神」MQ9相比，兩者有效升限幾近相同。速度上翼龍10有近200公里每小時的優勢，航程更是有2000公里的優勢。整體來看，翼龍10的整體技術水平已經處於世界第一梯隊，並且完全有能力與MQ9在國際無人機高端市場一爭雌雄。

跟隨翼龍10的多款炸彈亦有亮相。（微博）

此外，值得注意是，在展示的武器中，出現了FT7防區外精確制導炸彈。FT7採用鑽石彈翼結構，炸彈的整體直徑很小，可以放進殲20的彈艙裏。FT7在某種程度上來說，是一款為殲20特供的導彈。FT7採用衛星制導與慣性制導聯合的制導模式，整體重量只有130公斤，但卻可以精確打擊90公里外的混凝土防禦工事。

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（綜合報道）