官方：蘭州藥廠洩露布魯氏菌已致6620人感染　8名責任人被處理

中國農業科學院蘭州獸醫研究所在去年11月發生大規模感染布魯氏菌病事件，蘭州市政府聯同蘭州市衛健委、農業農村局等多個部門周四（5日）在新聞發布會發布相關處置工作進展，會上稱經過調查，認定事件是由中牧蘭州生物藥廠在獸用布魯氏菌疫苗生產過程中使用過期消毒劑所引致。 中牧實業股份有限公司已對8名責任人作出嚴肅處理，目前第一批補償賠償資金1000萬元人民幣，已於9月24日撥付到專門賬戶，用於開展監測診療和補償賠償工作。

多個部門在新聞發布會發布相關處置工作進展。（中新網）

當局調查認定，中牧蘭州生物藥廠去年7月24日至8月20日在獸用布魯氏菌疫苗生產過程中，使用了過期消毒劑，導致生產發酵罐廢氣排放滅菌不徹底，攜帶含菌發酵液的廢氣形成含菌氣溶膠，同時該區域主風向在生產時段為東南風，蘭州獸研所處於該藥廠的下風向，人體吸入或黏膜接觸產生抗體陽性，因而引發是次布魯氏菌抗體陽性事件。

截至目前，當局已對55,725人進行檢測，人數達鹽場路街道區域的97.5%，省級覆核確認陽性人員為6620人。據蘭州市衛健委介紹，當地已為自述出現症狀的抗體陽性人員開設綠色通道和專門診室，提供免費規範化治療，截至周三（4日）全市11間定點醫院累計診療126人。

蘭州市農業農村局則透露，8名中牧實業股份有限公司的責任人已被嚴肅處理，其中中牧蘭州生物藥廠廠長受到黨內警告處分和行政警告處分，分管生產的副廠長受到黨內嚴重警告處分和撤銷副廠長職務處分，負責質量保證的廠長助理和佈病疫苗生產車間兩名負責人受到黨紀處分和行政撤職處分，負責生產技術的廠長助理和物流中心負責人受到黨紀政紀處分，庫管員則受調離工作崗位處分。至於涉事布魯氏菌病疫苗生產車間已於去年12月7日關停，並在今年10月8日拆除。

副市長韋青祥則指出，當局將繼續規範做好免費檢測工作，做到「應檢盡檢」、「願檢盡檢」，對抗體陽性並導致不良反應的人員進行免費、規範治療，做到長期健康隨訪、終身負責，同時要依法依規做好補償賠償工作，並督促蘭州生物藥廠進一步加快整廠搬遷和出城入園工作進度，從源頭上消除隱患。

（綜合報道）