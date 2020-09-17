布魯氏菌病｜受感染者未獲有效治療：無藥可吃　從感染轉成慢性病

中國農科院蘭州獸醫研究所去年11月發生大規模感染布魯氏菌病事件，事後證實罪魁禍首是在上風向位置的中牧蘭州生物藥廠。該廠在獸用布魯氏菌疫苗生產過程中使用過期消毒劑，攜帶含菌發酵液的廢氣形成含菌氣溶膠，導致病菌洩漏。 蘭州衛健委最新通報指，截止9月14日，受感染人數已多達3245人。 據官媒《健康時報》報道，受感染者當中有相當大一部分至今仍被病痛折磨，卻始終無法確認是否得病、該不該治療，許多病人亦無法獲得有效藥物，甚至不少人已轉變成慢性病。

李曉能從家中看到的涉事的中牧蘭州生物藥廠。（微博）

家住藥廠對面的屋苑的市民李曉（化名）表示，他自去年11月開始就感覺到腰椎酸脹疼痛、困乏。及至同年12月底官方發出通報，李曉才知道其屋苑及周邊社區爆發感染事件。由於症狀愈來愈嚴重，李曉今年1月帶同家人一起到醫院接受檢查，結果就被診斷為出對布魯氏菌病呈陽性反應，並且感染數值極高。

另一名藥廠附近居民馮陽的情況亦差不多，今年初他見到很多鄰居都去做布魯氏菌病檢查，「雖然我當時沒有症狀，但是為了以防萬一，還是去蘭州大學第一醫院布病窗口進行了檢查。」馮陽的檢查結果是陽性，甚至母親及兄長亦證實受感染。然而，雖然已有檢查結果，但馮陽及其家人都沒有得到進一步的治療，只能等待後期的複查。

報道指出，藥廠在去年12月初已經關停及啟動搬遷工作，官方更稱已協調藥廠的上級主管部門啟動問責追責工作。但許多受感染者一直受病痛折磨，卻沒有得到有效治療。

李曉表示，有檢查結果後已強烈要求住院，但仍沒有被確診是患上布魯氏菌病，「在住院期間，我只簡單的接受了慶大霉素的注射以及口服多西環素兩種治療方式。」李曉坦言，他出院後一直在家，再沒有得到任何治療，但症狀愈來愈嚴重，開始不斷盜汗、困乏，甚至身體部分位置腫大也愈來愈明顯。

報道指受感染者並未得到後續治療，一直被病痛折磨，卻始終無法確認是否得病、該不該治療，以及未來怎麼辦，甚至不少人已轉變成慢性病。（資料圖片）

李曉至今已接受4次檢查，「第四次檢查是今年7月份做的，但是直到現在我沒有收到任何結果。」馮曉也一樣，第一次檢查後超過半年，在今年7月時再接受檢查，「檢查完後就跟我們說等電話通知，但是一直也沒有結果。」李曉又指，事實上許多檢查結果為陽性的受感染者，都沒有得到任何後續治療，「一直被推來推去，更沒有人告訴我們具體要如何治療。短短一年的時間，我們有大量的人從感染轉成了慢性病。」李曉反復向當局詢問，得到的回復都是，「我們這邊不治療，只檢查。」

「我們小區幾乎每家每戶都有被感染的患者」

李曉更透露，他有加入一個受感染者自發建立的微信聊天群組，組內有400多名成員，每一人都是受感染者家庭的代表，「人數可想而知，據我了解，我們小區幾乎每家每戶都有被感染的患者。」

北京佑安醫院感染綜合科副主任醫師李侗曾受訪時指出，布魯氏菌病的治療的原則是「早期」、「聯合」、「足量」和「足夠」。在急性期開始治療的患者，需要完成六星期的療程，慢性期患者就可能需要兩個至三個六星期的療程。報道稱，李曉和馮陽的唯一訴求就是盡快知道檢查結果及得到有效治療，「為甚麼不能跟我們說清楚我的感染到底怎麼樣了？是需要治療還是需要觀察？接下來是否需要相關進一步檢查？」

（綜合報道）