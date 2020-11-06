【新冠肺炎】內地新增36宗確診病例　6宗本土病例均在新疆

國家衛健委通報最新新型冠狀病毒肺炎疫情，內地在周四（5日）新增36宗確診病例，6宗本土病例均位於新疆。此外，新疆在當天亦新增15宗無症狀感染者。

通報指，36宗確診病例中，30宗是境外輸入病例，分別是上海15宗、廣東3宗、天津2宗、內蒙古2宗、福建2宗、四川2宗、山西1宗、遼寧1宗、浙江1宗、雲南1宗。至於其餘6宗本土病例則均在新疆。另當天沒有新增死亡病例，但有新增23宗疑似病例，均是在上海的境外輸入病例。

境外輸入病例現有339宗確診病例，其中重症病例1宗，現有疑似病例26宗。累計確診病例3510宗，累計治癒出院病例3171宗，無死亡病例。截至11月5日，內地共有確診病例419例（其中重症病例9宗），累計治癒出院病例81098宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例86151宗，現有疑似病例26宗。累計追蹤到密切接觸者866919人，尚在醫學觀察的密切接觸者16476人。

無症狀感染者方面，內地新增33宗無症狀感染者，其中有18宗是境外輸入，其餘15宗均為新疆的本土病例。當日無症狀感染者轉為確診病例共有10宗（境外輸入4宗）；當日解除醫學觀察16宗（境外輸入7宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者832宗（境外輸入492宗）。

（綜合報道）