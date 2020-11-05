【新冠肺炎】英格蘭封城一個月　中國暫停在英人員持有效簽證入境

新型冠狀病毒肺炎疫情在歐洲仍然嚴峻，其中在英國首相約翰遜（Boris Johnson）已經宣布，英格蘭地區將會封城一個月至12月2日，並強調這是遏止病毒進一步散播的唯一方法。 中國駐英國大使館隨後在周四（5日）發布消息，宣布暫時停止在英國人員持有效簽證入境中國。

據了解，英國正面臨新一輪疫情爆發，至今已有超過100萬宗確診病例。政府首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty）亦坦言，全國各地的感染率明顯增加，而且接近所有年齡組別的入院人數都持續上升。約翰遜表示，任何盡責的首相都不會無視上述數據，強調沒有人希望實施封城措施，但政府希望各地採取強勁回應阻止病毒，病毒散播速度比想像的最壞情況更快。

約翰遜強調封城是遏止病毒進一步散播的唯一方法。（美聯社）

駐英國大使館指，由於疫情原因，暫時停止在英國人員持有目前有效中國簽證及工作類、私人事務類和團聚類居留許可入境中國，中國駐英國使領館將不為上述人員簽發《健康狀況聲明書》。不過，持有外交、公務、禮遇、C字簽證人員不受影響。此外，外國人如確有特殊緊急赴華需要，可向中國駐英國使領館申請簽證，持11月3日後簽發的簽證赴華入境不受影響。

大使館強調，此舉是中國為應對當前疫情不得已採取的臨時性措施，亦將會根據疫情形勢及時作出調整並另行發布通知。

奧地利首都維也納日前發生致命槍擊案。（美聯社）

另一方面，歐洲近期發生多宗襲擊事件，例如在法國巴黎、尼斯，以及奧地利首都維也納。英國現時已將全國的恐襲警戒級別由第三級「顯著」（substantial）升至第四級「嚴重」（severe），呼籲民眾保持警覺。大使館在周四亦有發布通知，指當風險等級為「嚴重」時，表明發生恐襲的可能性很大，提醒在英國的中國公民要關注，近期避免前往人員密集場所，減少非必要出行，發現可疑現象及時報警，如遇緊急情況可聯繫中國駐英國使領館尋求協助。

（綜合報道）