長征六號運載火箭太原發射成功　共搭載13顆衛星

中國長征六號運載火箭周五（6日）上午11時19分，在山西太原衛星發射中心成功發射射空，並將NewSat9-18衛星送入預定軌道。今次任務是長征系列運載火箭的第351次飛行，NewSat9-18衛星發射入軌後，會與其他7顆在軌的NewSat衛星組網運行，主要提供商業遙感服務。

長征六號運載火箭於太原衛星發射中心成功發射射空。（新華社）

據報道，NewSat9-18衛星是阿根廷Satellogic公司研製的10顆遙感小衛星，其設計壽命3年，單星重約41千克，並保持一致的技術狀態，均搭載了多光譜載荷、高光譜載荷。

同時，該次任務還搭載發射了電子科技大學號衛星、北航空事衛星一號和八一03星。其中由成都國星宇航科技有限公司、電子科技大學與北京微納星空科技有限公司聯合研製的電子科技大學號衛星，又名為天雁05衛星，主要用於對地遙感觀測，可服務智慧城市建設、農林業災情監測等行業，而該衛星平台上亦將會開展太赫茲通信載荷的相關試驗。

由長沙天儀空間科技研究院有限公司與北京航空航天大學合作研製的北航空事衛星一號則屬於12U科學實驗衛星，是中國空事衛星系統的首顆關鍵載荷技術驗證衛星，主要在軌開展航空機載ADS-B信號接收轉發、激光通訊星地數傳技術探索等實驗。至於由太原市教育局聯合中國航天科技國際交流中心發起，太原市進山中學學生參與研製的八一03星，則主要用於開展對地觀測、天體遙感觀測及天地協同編程教育等實驗，同時搭載大型公益活動芯片「孩子的聲音上太空」，為學生提供航天科普和教育實踐平台。

（央視新聞）