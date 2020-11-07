上海進博會首設「公共衛生防疫專區」　多間研發新冠疫苗藥企參展

正在上海舉行的第三屆中國國際進口博覽會，首次專設「公共衛生防疫專區」，全球新冠肺炎疫苗巨頭以及多間研製新冠肺炎疫苗（COVID-19）的藥企均有參展，其中無人疫苗接種艙成為專區的焦點，多間藥企亦表示尋求與中國相關藥企合作，推進新冠疫苗或口服藥物的研發生產及商業化。

本屆上海進博會首次設有防疫專區，展示多個抗疫產品。（多維新聞）

據內媒《澎湃新聞》報道，展商賽諾菲巴斯德推出一款「智慧無人疫苗接種艙」。根據設計構想，它可成為未來城市公共衛生生態系統中可移動、自動化的接種「網點」，使大規模的疫苗接種壓力得以緩解。

接種者進入接種艙後，機器會核對接種者的各種信息，公共衛生醫師則提供遠程支持，接種者把手伸進機械臂裏自助接種。整個接種時間不超過10分鐘，完成後還需要留觀30分鐘。艙內配有可穿戴式設備，比如監測手錶，穿戴後，半小時內設備自動監測接種者的各項體徵指標，沒有不良反應才可離開。

賽諾菲工作人員表示，智慧無人疫苗接種艙通過人工智能等技術支持，集成了疫苗接種「三查，七對，一驗證」操作規範，遠程公衛醫師支持，疫苗低温存儲，全程可追溯，疫苗自動接種，可穿戴式留觀，自動消殺等功能。

這款新型概念化設備最大的優勢在於，在特殊時期可以完成最大規模的疫苗接種需求，最大程度將疫苗接種自動化，無人化，從而成為醫院預防接種門診更有效的補充，也成為智慧公共衛生城市中建立疫苗防疫屏障的有力支持。

工作人員稱，雖然無人疫苗接種艙在技術上已經實現，未來還需要不斷測試優化。而且，距離真正在現實中投用還有一段路要走，需要法律法規的允許，以及政府、醫療機構的支持。

此外，全球疫苗四大巨頭美國輝瑞、英國葛蘭素史克、法國賽諾菲、美國默沙東及美國強生等雖然有多種疫苗產品亮相，但多以文字或影片資料形式展示，並沒有展出實物。

此外，與牛津大學合作新冠疫苗AZD1222的阿斯利康，在進博會上敲定與深圳企業康泰生物，針對中國市場做獨家授權合作。輝瑞與北京協和醫學院簽約，針對疫情下預防公共衛生疾病，展開為期3年的戰略合作。