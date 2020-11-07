韓國女團BLACKPINK徒手摸大熊貓捱轟　官方發聲明將停播涉事節目

韓國人氣女團BLACKPINK日前參加綜藝節目，前往愛寶樂園探望首隻在韓國出生的大熊貓「福寶」。 不過已播出的節目預告片，卻見到有成員徒手接觸大熊貓，惹來大批中國網民炮轟，甚至驚動中國大熊貓研究中心介入調查，以及中國野生動物保護協會發聲明批評。 內地傳媒報道，愛寶樂園及BLACKPINK已分別在周六（7日），透過社交平台發布內容一致的聲明，將不會播出完整版節目，原因是「非專業人士與熊貓寶寶密切接觸的行為，會從其他角度引起誤會」。

愛寶樂園及BLACKPINK在聲明中並強調，此次探訪大熊貓是在專業獸醫及飼養員的參與下進行，並有遵守嚴格的防疫管理和衛生規範。聲明指，藝人在接觸大熊貓時，均有戴上衛生手套、口罩，並且穿着防護服。此外，每次切換場景時，藝人都有為雙手及鞋子消毒。

事緣BLACKPINK的自家綜藝節目《24/365 with BLACKPINK》將於周六更新，日前在其YouTube頻道上釋出預告片，展示Lisa、Jennie、Jisoo（金智秀）、Rose（樸彩英）一起前往龍仁市愛寶樂園，探望首隻在韓國出生的大熊貓BB福寶。

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從片段所見，她們有穿着防護服並戴上手套抱起福寶玩耍，舉止都相當溫柔。不過，其後的畫面卻見到有部分成員，在沒有戴上口罩的情況下，徒手與福寶的父母接觸，甚至亦曾經徒手接觸抱在懷中的福寶。

▼▼「福寶」於今年7月20日在韓國出生，是首隻在當地出生的大熊貓▼▼

事件惹來大批中國網民不滿，中國野生動物保護協會（CWCA）甚至發出聲明，表示已正式去函，要求立即停止此類行為，同時停止播放、傳播有相關內容的影片，要進一步加強管理，科學管護，堅決杜絕此類事件再次發生。另一方面，中國大熊貓研究中心在受訪時亦表示已獲悉事件，正在進行調查和處理。

（綜合報道）