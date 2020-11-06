韓國女團BLACKPINK綜藝節目「玩」大熊貓　無口罩手套近距離亂摸

韓國人氣女團BLACKPINK近日在中國捲入風波，她們參加綜藝節目並前往愛寶樂園探望首隻在韓國出生的大熊貓「福寶」時，竟然徒手接觸大熊貓，惹來大批中國網民炮轟不但嚴重違反飼養大熊貓的安全規定，而且會令大熊貓有安全健康風險。 事件甚至驚動中國大熊貓研究中心，已經進行調查及處理，同時中國野生動物保護協會亦發出聲明，要求愛寶動物園立即停止非專業人士與大熊貓BB接觸行為。

事緣BLACKPINK的自家綜藝節目《24/365 with BLACKPINK》將於本周六（7日）更新，日前在其YouTube頻道上釋出預告片，Lisa、Jennie、Jisoo（金智秀）、Rose（樸彩英）一起前往龍仁市愛寶樂園，探望首隻在韓國出生的大熊貓BB「福寶」。從片段所見，她們是有穿著保護衣並戴上手套抱起福寶玩耍，舉止都相當溫柔。不過，其後的畫面卻是部分成員沒有戴上口罩，並且徒手與福寶的父母接觸，甚至亦徒手接觸抱在懷中的福寶。

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事件引來大批中國網民的質疑聲音，中國野生動物保護協會（CWCA）在周四（5日）晚上發出聲明，表示已就愛寶樂園違反大熊貓保護專業要求，安排演藝相關人員親密接觸大熊貓並製作娛樂節目一事正式去函，要求立即停止此類行為，同時停止播放、傳播有相關內容的影片，要進一步加強管理，科學管護，堅決杜絕此類事件再次發生。

▼▼「福寶」於今年7月20日在韓國出生，是首隻在當地出生的大熊貓▼▼

此外，據《封面新聞》報道，中國大熊貓研究中心已經回應指獲悉事件，現時正在進行調查和處理。

（綜合報道）