深圳8隻流浪貓被殺害　疑遭人先餵毒再用鈍器打死

深圳市福田區一個公園近日有多隻流浪貓疑遭殺害，共有8隻流浪貓死亡。流浪貓疑遭餵毒，再被鈍器打死。

深圳市兒童樂園多隻流浪貓疑遭殺害（點圖放大）：

內媒《紅星新聞》昨日（7日）報道指，深圳市兒童樂園屬於開放式環境，聚有不少野貓，一些愛貓人士平時會帶貓糧到該處投餵。10月31日早上，胡女士發現有三隻貓倒地，眼睛睜得很大，身上有疑似被鋤頭等鈍器擊打致流血的痕跡。她朝前走又發現，還有兩隻野貓吃力地伸長脖子，奄奄一息。

胡女士說：「我看到一隻母貓將其他兩隻小貓帶到山上其他地方藏起來後，回到奄奄一息的小貓身邊呵護著，不禁放聲大哭。」胡女士其後聯絡同為愛貓人的李女士到處協助處理，經清點，公園共有8隻野貓死亡。

胡女士說：「現場種種跡象表明，這些野貓應該是先被人下毒，隨後看到牠們沒有完全斷氣，再​​用鈍器擊打致死。」她和其他愛貓人士也懷疑，是物業管理公司所為，「可能是嫌野貓給環衛工作帶來麻煩」，因此已向相關單位投訴。

深圳市兒童樂園相關工作人員則回應稱，「我們樂園和物業公司的清潔工不可能把牠們打死，那很殘忍」。該工作人員又稱，閉路電視也看不到那些貓是怎麼死的，「會不會是和其他動物撕扯後被咬傷致死？」李女士表示，她近日再往公園時發現，「那些失去孩子的野貓，還在整晚撕心裂肺地呼喚牠們的孩子。」

(《紅星新聞》)