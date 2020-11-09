新冠肺炎｜海關總署：進口冷鏈食品預防性全面消毒　嚴防病毒輸入

國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制今日（9日）發布由海關總署會同交通運輸部、衛健委、市監總局等部門研究制定的《進口冷鏈食品預防性全面消毒工作方案》。 該方案強調，加強進口冷鏈食品預防性全面消毒工作，實現全流程閉環管控可追溯，最大程度降低新冠病毒通過進口冷鏈食品輸入風險。

上述方案要求，國務院相關部門按職責分工加強進口冷鏈食品預防性全面消毒工作的指導監督和協作配合，其中，海關部門負責按規定開展進口冷鏈食品新冠病毒監測檢測，組織指導進口冷鏈食品進口商、海關查驗場所經營單位做好口岸環節被抽中的進口冷鏈食品集裝箱內壁和貨物外包裝的預防性全面消毒處理工作。交通運輸部門負責督促指導進口冷鏈食品承運單位落實運輸環節的主體責任並實施相應消毒處理措施等。

天津市7日經排查發現，一名冷庫裝卸工人和一個冷庫門把手核酸檢測結果呈陽性。（示意圖／視覺中國）

地方人民政府則負責落實本地區進口冷鏈食品新冠病毒檢測和預防性全面消毒工作屬地責任，根據本地區實際情況，組織相關部門和企業採取切實有效措施做好預防性全面消毒工作，明確相關部門職責分工，加強督促檢查，確保進口冷鏈食品消毒工作責任和措施落實到位。

生產、加工、儲存、銷售等生產經營單位，則要組織或委託有資質的消毒單位實施消毒。承運單位負責組織或委託有資質的消毒單位，對裝運前後的進口冷鏈食品裝載運輸工具組織實施消毒。

（國務院聯防聯控機制）