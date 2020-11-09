蘭州官方：布菌事件陽性者可得到終身免費治療

據蘭州布魯氏菌抗體陽性事件屬地善後處置工作領導小組消息，蘭州市正在督促中牧蘭州生物藥廠對布菌事件中的抗體陽性人員開展補償賠償。 為滿足民眾訴求，該事件善後處置實行終身負責、動態補償，前期沒有健康損害但後期出現症狀的人員，仍能接受免費檢測治療，並獲得相應賠償。

蘭州布魯氏菌抗體陽性事件屬地善後處置工作領導小組介紹，截至11月4日，在蘭州布菌事件健康評估的人員中，有2573人產生抗體陽性但無健康損害，有18人產生抗體陽性且有不良反應，無布病確診病例。

對於抗體陽性但無健康損害的人員，甘肅省級健康評估專家組根據抗體檢測、相關檢查結果、流行病學等綜合分析，逐一審核，完成健康評估，將結果反饋至蘭州市肺科醫院，由蘭州市肺科醫院根據專家組評估結果出具了健康證明書。

該工作領導小組介紹，布菌事件善後處置實行終身負責、動態補償，衛健部門堅持「應檢盡檢、應管盡管、應治盡治」。健康證明書只代表抗體陽性人員階段性的醫學評價，市民後期出現可疑症狀，隨時可去定點醫院檢測治療，在省級專家確定與布菌事件存在關聯性後，根據賠償方案賠償。

早前有患者反映，他們是當時的被感染者，相繼出現發熱、乏力、關節肌肉疼痛等明顯症狀，並被多家醫院確診患有布魯氏菌病，可當他們匯報給蘭州市衛健委後，衛健委卻否認患病，依然認定他們是「抗體陽性，健康無損害」，甚至還提供了「健康證明」。

對此，甘肅省級健康評估專家組回應稱，一些醫療機構專家在不了解事件背景的情況下，按照常規診療模式，容易給出布魯氏菌病診斷結論。這類人員可到定點醫院進行規範性檢查或提供抗體陽性、典型症狀及器質性損害的就診檢查及治療資料，交給社區工作人員，由國家和省級專家組評估。

截至8日，蘭州布菌事件中有126人已接受規範化診療，相關診療資料由省級專家組進行再評估。

（新華社）