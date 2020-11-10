聚焦中共宣傳思想工作　習近平新書出版受矚

中共中央黨史和文獻研究院編輯的習近平《論黨的宣傳思想工作》一書，近日由中央文獻出版社出版，在全國發行。

中共官方多次刊文宣傳習近平「治黨治國」理論思想。（新華社）

據新華社11月9日報道，上述文集收錄習近平論述中共宣傳思想工作文稿52篇，部分文稿是首次公開。報道指，《論黨的宣傳思想工作》的出版發行，對於「廣大幹部群眾深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，推動宣傳思想工作更好承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，建設社會主義文化強國，實現『兩個一百年』奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢，具有十分重要的意義。」

事實上，除了這本文集，新華社6月底也曾報道，由中共中央宣傳部、國務院新聞辦公室會同中央黨史和文獻研究院、中國外文局編輯的習近平著作《習近平談治國理政》第三卷中英文版正式出版，並向海內外發行。

新華社當時稱，這本書集中展示「馬克思主義中國化」的最新成果，是全面系統反映「習近平新時代中國特色社會主義思想」的權威著作，對於幫助國際社會更好了解「習思想」的主要內容具有重要意義。

中國教育部7月在中共黨刊《求是》雜誌發表文章，指包括北京大學、北京清華大學在內的37所重點大學，9月起的新學年度將開設「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」課。日本《日經亞洲評論》就此分析指，習近平思想被列為大學思政課程，似是為迎接2021年中共建黨100年。

此外，在2019年6月，中共還發布《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》，稱是對中共最新的指導思想習思想作了全面系統闡述。綱要共21章、99目、200條，近15萬字。