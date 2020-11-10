廣西百色在建隧道坍塌9人被困　救援2個月共發現2具遺體

今年9月10日，廣西百色市樂業縣一處在建隧道發生坍塌，8名作業人員及1名值班人員被困，迄今已有兩個月。救援人員於10月29日及11月9日，分別尋獲1具屍體，惟目前仍然有7人被困，救援持續進行中。

報道指，10月29日下午挖出的被困人員遺體，經送百色市進行DNA比對鑑定，已確認遇難者身份。

至於11月9日新發現的1名被困人員遺體，身份仍未確認。現場救援指揮部按照善後處置工作方案，組織進行現場勘查、挖掘，並由公安機關法醫等刑事技術勘查人員、醫院醫生現場對遇難者遺體進行屍表檢驗並固定證據、提取DNA樣本、裝袋編號，並於當晚11時38分由殯儀車運往百色，對遇難者遺體開展DNA比對鑑定，確認遇難者身份。

樂業縣委宣傳部指，塌方位置地質條件複雜，救援工作一次次面臨新的風險和問題，嚴重影響了救援的進度。救援工作主要遇到3大困難：一是塌方段上空有巨大危石並已出現裂痕，不僅清理非常困難，而且極易導致次生災害發生。二是危石周邊岩層較為破碎，穩定性差，安全隱患大，危及救援人員人身安全，也會加大被困人員的救援難度。三是由於隧道頂部岩層複雜，救援施工技術難風險大，需要專家針對施救過程中出現的新情況進行研究制定方案，因此救援時間可能更長。

（澎湃新聞）