【新冠肺炎】巴西暫停中國疫苗臨床試驗　中方：與疫苗無關

針對巴西暫停中國新冠肺炎（COVID-19）疫苗臨床試驗一事，在周二（10日）的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌表示，「我們注意到科興公司已經就有關的報道做出了回應。據科興公司在巴西合作伙伴布坦坦研究所判定，有關的事件同疫苗無關。科興公司將繼續就此同巴方保持溝通。」

此前，科興公司除做出上述回應外，還強調巴西的臨床研究將繼續嚴格按照要求，開展相關工作。

巴西衛生監管機構周一（9日）發聲明指，在發生「嚴重不良事件」後，該機構下令暫停了對中國「CoronaVac」新冠肺炎疫苗的測試。

2020年9月24日，科興公司疫苗工廠向外界參觀人員展示了新冠肺炎疫苗。（AP）

聲明稱，「不良事件」發生在10月29日，研究依照規定暫停，機構在繼續分析研究的風險回報。但對於「不良事件」的具體細節，聲明並沒有進一步披露。

此前10月23日，巴西國家衛生監督局在一份聲明中表示，已授權聖保羅布坦坦研究所生物醫學中心進口600萬劑中國公司研製的新冠肺炎疫苗。當局表示，這種名為「CoronaVac」的疫苗在巴西仍處於三期臨床試驗階段，尚未在巴西註冊並廣泛使用。如果證明有效，布坦坦研究所將最終進口中國疫苗。

據悉，巴西一直是受新冠肺炎影響最嚴重的國家之一，有超過550萬人感染。除了中國疫苗，當地還計劃購買英國牛津大學和製藥巨頭阿斯利康（AstraZeneca）生產的疫苗。

（綜合報道）