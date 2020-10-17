【新冠肺炎】中國製疫苗巴西受阻　聯邦政府擬僅買牛津疫苗遭批

巴西目前是全球新冠肺炎疫情第三嚴重的國家，僅次美國和印度。該國聖保羅州衞生部部長Jean Gorinchteyn日前確認，聯邦政府只會採購英國藥廠阿斯利康 (AstraZeneca) 與牛津大學研發的新冠肺炎疫苗，而不打算購買中國科興生物公司與巴西布坦坦研究所合作研發的疫苗「CoronaVac」。 當局並無解釋不撥款買中國疫苗的原因，專家則警告，「政治污染」或會妨礙公眾認識免疫的重要性。

目前包括科興、牛津大學、強生公司等在內機構，都選擇巴西作為全球進入三期試驗的疫苗的試驗地。此前，牛津大學研發的疫苗因出現不良反應而一度暫停在巴西的試驗；強生疫苗爆出不明原因的不良反應後，其在當地的試驗也被暫停。

當地傳媒「Terra」報道，目前CoronaVac是最「先進」的疫苗，在巴西沒有出現嚴重不良反應；聖保羅州州長多利亞亦稱，迹象顯示科興生產的疫苗是安全的，希望其12月可在該國上市。據報CoronaVac目標是讓1.3萬人參與研究，截至目前已有7000人接種該疫苗，而聖保羅政府已與科興簽約，於今年12月底前接收4600萬劑CoronaVac，明年2月更可達逾6000萬劑，而如獲聯邦政府撥資，該州可採購1億劑有關疫苗。

博爾索納羅允許聯邦政府撥款購買牛津大學研製的疫苗。（Reuters）

不過聯邦政府態度卻不一，據「G1」報道，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）允許聯邦政府撥款19億雷亞爾購買1億劑牛津大學研製的疫苗。巴西衛生部周三（14日）亦表示，現時僅考慮採用牛津大學實驗疫苗的接種計劃。對此，聖保羅州方面表示會繼續與聯邦政府商討，將科興疫苗供予全體巴西人，但即使聯邦政府堅持不買CoronaVac，至少4400萬聖保羅州民眾仍有疫苗可用。

巴西的新型冠狀病毒肺炎疫情仍未受控，聖保羅的民眾外出時大都戴上口罩。（Reuters）

與此同時，巴西政府的立場引發當地衛生界強烈批評，據《聖保羅頁報》指，巴西全國衛生秘書理事會（CONASS）已上書衛生部，要求聯邦政府要購買首個獲得批准的新冠疫苗，不論其「出身何處」，並要求當局立即採取措施，將科興的疫苗納入接種計劃。面對施壓，衛生部執行秘書佛朗哥態度軟化，於周四（15日）稱聯邦政府已確定採購牛津疫苗，但對於正在測試的疫苗，政府不排除任何可能性，巴西同時使用幾種疫苗的可能性很大。

巴西傳染病協會免疫學會主任克福里同日表示，政治一旦介入，衛生醫療的公平就很難實現，如執政黨因仇外而對某個疫苗抱有偏見，民眾也會對疫苗產生猶豫，影響全國疫苗接種活動。

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（綜合報道）