【反貪反腐】中紀委罕見點名社科院「教授」弄虛作假騙取職稱

中國社會科學院金融研究所前黨委書記、副所長王立民罕見被指弄虛作假騙取職務、職稱，引發關注。

王立民是中國社科院系統少有的落馬官員，備受關注。（中國社科院哲學研究所官網）

中紀委國家監委網站於11月10日公布其罪行，除了非法收受、索取鉅額財物，還罕見指其「弄虛作假騙取職務、職稱」。王立民缺乏學術背景，卻在頂級學術機構擔任要職，並且頻頻發表學術論文，其來歷不明的「教授」頭銜也引發爭議，被稱為「學術奇葩」。

王立民曾任重慶市委組織部副部長、中國再保險（集團）公司副總裁、北京有色金屬研究總院黨委書記，2014年擔任中國社科院哲學研究所黨委書記、副所長。

他接連在頂級學術刊物《哲學研究》和《世界哲學》發表文章，其中包括「書寫馬克思主義哲學新篇章——論習近平總書記治國理政的哲學思想」，被著名哲學家梁志學公開撰文質疑其學術資格。據悉，由於在哲學所「待不下去」，他轉赴金融所。

中紀委稱，王立民對抗組織審查，違規公款吃喝，變相使用公款僱傭私家車司機，生活奢靡；違反組織紀律，不如實報吿個人有關事項，不如實報吿個人去向，弄虛作假騙取職務、職稱，違規進人；違反廉潔紀律，違規多佔住房，公款報銷個人費用。

內地「財新網」曾引述消息人士表示，王立民任職金融所時間不長，估計被調查的原因和從前的業務有關，但由於王立民並非金融專家，故其主要業務以黨建及人事為主。

這名消息人士並指王立民「頗有背景」。2009年，國有獨資企業「中央匯金」曾派王立民出任中國國際金融有限公司子公司「中投證券」黨委書記，當時他沒有證券行業從業經驗，且尚未通過證券從業資格考試。

報道並指出，王立民過去曾在政府機關、保險公司、媒體及證券公司等多個單位任職，且大多擔任黨委書記一職。