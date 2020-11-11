美國大選｜外交部：談論拜登政府政策為時尚早　冀中美相向而行

美國大選初步結果出爐，但仍存在爭議。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當地時間上周六（7日）宣布勝選，現任總統特朗普（Donald Trump）則拒絕承認敗選。 外界關注美國新一任總統對華政策的調整，中國外交部副部長羅照輝今日（11日）在吹風會上表示，美國總統大選結果會按照美國的法律和程序來做出確定，現在談論拜登政府的政策為時尚早。

中國外交部今日舉行中外媒體吹風會，外交部副部長羅照輝介紹國務院總理李克強出席東亞合作領導人系列會議有關情況。羅照輝在回答記者提問時表示，中方注意到拜登已經宣布自己當選，但大選的結果會按照美國的法律和程序來做出確定。「現在講拜登政府的政策應該稍微早一點，可以再等一等。」

他又指出，無論美國現在政府的亞太政策，還是對華政策，最近一段時間以來，美方在涉及疫情、台灣、涉港、涉疆、涉藏、經貿、科技、人文交流的問題上，不斷干涉中國的內政，損害中國的利益，破壞中美關係。

中國外交部副部長羅照輝。（外交部網站）

羅照輝稱，一個穩定發展的中美關係符合兩國人民根本利益，也是國際社會的普遍期待。中方對美國的政策一貫明確，致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益，希望美方同中方相向而行，管控分歧，聚焦合作，推動中美關係沿正確的軌道健康向前發展。

（俄羅斯衛星通訊社）