美國大選｜誤稱蔡英文「致電」祝賀拜登　蘇貞昌道歉：習慣用語

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當地時間上周六（7日）宣布勝選，台灣總統蔡英文其後在Twitter上向拜登表示祝賀。 台行政院長蘇貞昌周日（8日）表示，蔡英文致電拜登祝賀當選總統。但外界發現蔡英文並無致電，蘇貞昌周一（9日）回應事件時澄清，蔡英文未致電拜登。他說，「這個是習慣性用語，我應該講的更清楚，是推文啦。」

蘇貞昌因口誤說出「蔡英文致電祝賀拜登當選」。（中央社）

據台媒報道，蘇貞昌周日受訪表示，非常誠摯向拜登和賀錦麗表示祝福，也祝福美國人民又一次完成民主的進程，台灣在蔡英文的領導下有非常好的台美關係，「在今年初，蔡總統當選連任的時候，拜登先生也特別來電祝賀蔡英文總統連任，而蔡總統也已經致電祝福拜登的當選」。

不過其實拜登尚無致電蔡英文連任，而是在Twitter上祝福蔡英文。而在拜登當選後，蔡英文周日上午也在Twitter上轉發1月份時拜登她順利連任總統的貼文，且發文表示「現在換我來向總統與副總統當選人表達祝賀」。

Now it is my turn to extend congratulations to @JoeBiden & @KamalaHarris on being elected President & VP-elect. The values on which we have built our relationship could not be stronger. I look fwd to working together to further our friendship, & contributions to int’l society. https://t.co/xIvit7emjH — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) November 8, 2020

發生口誤後，蘇貞昌周一表示，「這個是習慣性用語，以前凡是賀電、電話、通電都是什麼電，我應該講的更清楚，是推文啦，我真的很抱歉。」

至於拜登當選美國總統，台美雙邊貿易協定（BTA）簽署時程，會不會因為政黨輪替，方向會有所改變？蘇貞昌說，台灣和美國之間的貿易非常重要，不只是在蔡英文領導下，這些年台美關係愈來愈好，而且美國的部長級甚至於更高層次的官員突破幾十年來的羈絆，紛紛來台灣訪問。他強調台美是非常互利互惠的貿易夥伴。

（聯合新聞網）