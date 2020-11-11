任正非：中國晶片設計已世界領先　晶片製造也是世界第一，在台灣

中美關係緊張，美國早前更對中國通訊巨頭華為進行晶片管制，從技術上圍堵中國。11月10日，華為心聲社區公布了由總裁任正非親自簽發的文件《任總在C9高校校長一行來訪座談會上的講話》，任正非在講話中表示，中國晶片設計已步入世界領先，「芯片（晶片）製造也是世界第一」，不過，「在台灣」。 此後任正非話鋒一轉，就「大陸芯片產業存在甚麼問題」發表看法，認為在製造設備、化學試劑等方面仍有不足。他強調，中國需在基礎工業、化學產業上加大重視，產生更多的尖端人才、交叉創新人才，才能在晶片產業有所突破。

今年8月，華為AI晶片亮相福州。（中新社）

任正非在講話中指出，中國需要重新認識晶片問題，「芯片的設計當前中國已經步入世界領先，華為目前積累了很強的芯片設計能力；芯片的製造中國也是世界第一，在台灣。」但是，大陸晶片產業的製造設備有問題、基礎工業有問題、化學製劑也有問題。

他續指，晶片製造的每一台設備、每一項材料都非常尖端、非常難做，沒有高端的有經驗的專家做不出來。即使做出來，每年也只能生產幾部，市場也只需要幾部、幾十部，哪怕一部賣的很貴，幾部也賣不了多少錢，「在比較浮躁的產業氛圍下，誰會願意做這個設備？例如光刻膠、研磨劑……有些品種全世界就只有幾千萬美元的需求，甚至只有幾百萬美元。幾千種化學膠、製劑，都是不怎麼盈利，這是政策問題」。

任正非認為，中國晶片設計已處於世界領先地位。（示意圖／資料圖片）

任正非認為，中國的綜合性大學應該往「天上」走，不要被這兩三年的工程問題受累，而是要把化學看成重要的學科，「因為將來新材料會像基因編輯一樣，通過編輯分子，就能出來比鋼鐵還硬的材料」，而國家需要有更多尖端人才和交叉創新人才，才能讓晶片產業有突破的可能。

（新浪科技）