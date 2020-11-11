2020年11月11日凌晨2點的發布會上，蘋果著重介紹了首款自研SoC——M1，同時還公佈了macOS的最新版本Big Sur，此外還發布了MacBook Air、MacBook Pro以及Mac mini三大產品線的M1芯片新機型。

今年6月份的WWDC大會上，蘋果首次在公開場合正式宣布將推出自研Apple Silicon處理器，而讓人略感意外的是，這顆處理器竟然來得如此之快。僅僅在5個月後，蘋果就正式發布了這款全新的中央處理器。

根據蘋果官方介紹，M1是蘋果Mac產品線上使用的首個SoC芯片，它是目前世界上最快的高集成度SoC，採用了ARM架構經典的大小核設計，基於台積電5nm製程工藝打造。計算單元有一顆8核心CPU構成，圖形單元由一顆8核心GPU構成，同時還集成了DRAM、神經計算引擎、Thunderbolt 4（USB 4）控制器、機器學習加速器等眾多單元。

除了對自家處理器擁有絕對信心之外，蘋果還公佈了專門針對M1 SoC優化的macOS Big Sur版本操作系統。全新的macOS Big Sur很好的適配了M1 SoC的新特性，並擁有硬件級高安全性使用環境。同時還引入了很多來自iOS/iPadOS端的改進，引入了全新的通知中心，相應軟件的UI也做了全新的設計。該系統將於本月12日正式發布。

了解了發布會的相關情況之後，我們不妨來討論蘋果在下一盤怎樣的棋？▼▼▼

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01 蘋果現階段面臨的主要問題

首先來說說蘋果目前面臨的問題。

此前，蘋果宣布未來的Mac產品將不再使用英特爾處理器。而現實是，蘋果無法在短時間內，也就是近1到2年內完全將Mac產品線轉向M1芯片。這也就是說，Mac產品線全面過渡到M1或未來的M2、M3自研芯片，至少需要2年的時間才能完成。

另一方面，根據發布會透露的信息，蘋果目前只完成了第一方軟件對M1芯片的適配，第三方供應商的應用程序將陸續推出。如Adobe旗下的Photoshop就要等到明年才能完成對M1芯片系統的適配。因此，蘋果目前也給到用戶一個折中的方案，那就是在APP Store同時提供x86版本和M1版本的應用程序，且x86架構的應用可以通過虛擬機運行。

但由於M1芯片採用的是ARM架構，所以運行x86應用時會不會有明顯的卡頓？會不會出現較為明顯的兼容性問題？其實PC行業已經有前車之鑑。蘋果是否能夠做得比前人好，現階段還是要打上一個問號的。

其實在軟件適配問題上，蘋果目前面臨著與微軟Surface RT相同的困境，但蘋果相對好的一點是，macOS Big Sur以及M1是支持iOS或iPadOS應用的，且蘋果擁有如Safari、FinalCut等第一方軟件支持，因此M1芯片的Mac產品極大概率不會步Surface RT的後塵。完善，或許只是時間問題。

最後一點，蘋果在本次發布會上表現出了對M1芯片足夠高的自信，但實際體驗如何只能等待產品發布之後才能見分曉。因此如果產品發布之後整體的使用體驗不及預期，對於蘋果來說，向M1芯片邁進的第一步或許就不能算是真正意義上的成功了。

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02 蘋果在下一盤怎樣的棋？

說完了問題，我們回到文章的主題，蘋果在下一盤怎樣的棋？

我們都知道，此前蘋果Mac產品線的CPU提供者主要是英特爾。但近年來英特爾在製程工藝、產能等方面都顯現出了頹勢，這使得蘋果Mac產品線無法保證更新節奏。如果大家仔細回想一下就會發現，蘋果MacBook產品線其實是長期處於世代落後的窘境的。而Mac mini產品線此前有很久一段時間都沒有任何更新。

此外，英特爾處理器越來越高的功耗，與蘋果Mac產品線的定位和理念逐漸背道而馳，種種原因促使蘋果想要脫離x86架構、脫離英特爾處理器的掣肘。因此這就不難理解，為什麼6月份WWDC上首次公佈自研Apple Silicon處理器，11月份就正式發布了落地型號M1。這顯然是蘋果在WWDC之前的很久一段時間裡，就已經打定主意與英特爾分道揚鑣了。

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03 自研處理器給蘋果帶來哪些好處？

那麼使用自研處理器對於蘋果來說有何好處呢？

我們都知道，蘋果的整個生態環境相對於x86而言是比較封閉的，軟件、硬件事實上與x86陣營格格不入。而未來採用自研處理器，對蘋果這樣本身就比較封閉的生態來說是非常有益的。

首先，自研處理器對自家產品的適配自然是游刃有餘，其中包括PC產品、軟件應用、系統等生態鏈環節。

其次，自研處理器可以徹底擺脫英特爾限制，不再疲於應付英特爾的發布節奏，把芯片更新的節奏掌握到自己手中來。

其三，macOS系統的應用生態將從x86全面轉移到自家架構平台上來，更好的實現調優適配，更好的契合自家產品特性，強化鞏固iOS、iPadOS、macOS三位一體的軟件生態系統，使得蘋果自家的硬件設備能夠更好的互聯互通，實現應用方面的創新突破。

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04 難改PC產業格局，但很令人期待

實話說，今天的蘋果發布會雖然只有不到一個小時，但透露出的信息量之大是近幾年蘋果各類發布會所沒有的。

蘋果自研M1芯片對於蘋果來說至關重要，它是蘋果脫離x86架構、與英特爾分道揚鑣的底氣之所在，也是蘋果生態體系邁向新階段的重要一步。但對於整個PC產業來說，其實無法像iPhone剛剛出現改變手機行業時那樣，改變現有的PC行業格局。它只是蘋果封閉生態自然、也是必然需要邁出的一步。

不過，雖然它無法對現有PC產業格局造成本質性的影響，但通過本次發布會，我對M1，以及後續蘋果的Mac生態系統非常期待。

在發布會上，我們看到了蘋果用幾乎等同於手機大小的高集成度主板做出了PC產品，無論最終的實際性能與體驗如何，它都是實打實的提供了8核心CPU、8核心GPU、 16GB RAM以及16核心神經引擎的高性能SoC，這一點雖然很難撼動現有的PC產業格局，但從PC產品、技術層面，或將對未來幾年PC行業的發展產生深遠影響。

此外，我也非常期待M1芯片在實機上的性能表現。其實無論是微軟推出Surface，還是蘋果推出M1芯片的Mac，它們都是基於對自家產品最為了解的角度來「定制」產品，而蘋果更具優勢的一點是，它同時覆蓋了軟件、系統與硬件生態，三者適配、調優之下能夠產生怎樣的化學反應，或許不久之後上市的新款Mac就會給我們答案。

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