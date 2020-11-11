教育部印發研究生導師行為準則　列明不得與研究生發生不正當關係

內地近年多次發生研究生不堪導師壓迫而輕生事件，研究生與導師關係引起社會關注。教育部在周三（11日）印發《研究生導師指導行為準則》，表明是要劃定基本底線，完善導師崗位管理制度，明確導師崗位職責，其中準則的第八項列明要「構建和諧師生關係」，「不得侮辱研究生人格，不得與研究生發生不正當關係」。

通知表示，有個別導師存在指導精力投入不足、質量把關不嚴、師德失範等問題，該準則是研究生導師指導行為的基本規範。準則第一項是要堅持正確思想引領，並列明要堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，更不得有違背中共的理論和路線方針政策、違反國家法律法規、損害中共和國家形象、背離社會主義核心價值觀的言行。

準則要求研究生導師要精心盡力投入指導研究生。（中新社）

準則第二項至第四項是研究生導師在選擇、指導研究生時的應有做法，分別是科學公正參與招生、精心盡力投入指導、正確履行指導職責。第五項、第六項、第七項則是要求研究生導師要嚴格遵守學術規範、把關學位論文質量及嚴格經費使用管理。

至於備受矚目的第八項「構建和諧師生關係」，準則列明研究生導師要落實立德樹人根本任務，加強人文關懷，關注研究生學業、就業壓力和心理健康，建立良好的師生互動機制，同時「不得侮辱研究生人格，不得與研究生發生不正當關係」。

（綜合報道）