新冠肺炎｜陳薇團隊研發新藥　助重症康復者改善肺纖維化程度

新冠肺炎疫情在全球肆虐，多國正加緊研發疫苗及治療藥物。央視近日報道，中國軍事科學院院士陳薇團隊正研發兩款新藥，一款是針對特異性治療新冠病毒感染的單抗藥物，另一款藥物則用於改善新冠肺炎康復者肺部纖維化程度，爭取盡快進入臨床試驗階段。

「人民英雄」國家榮譽稱號獲得者陳薇在實驗室內工作。（央視軍事）

據了解，有部分感染新冠肺炎的患者（特別是重症、危重症）康復後，會存在一些併發症，例如肺部纖維化。針對新冠肺炎患者肺纖維化問題，國家衛健委已出台相關規範，要求做好出院患者的健康管理。患者出院後，要通過康復手段對其進行相應的干預，避免肺纖維化的發生發展。

陳薇院士的團隊早前研發出全球首個進入臨床研究階段的新冠候選疫苗，今年4月，該疫苗11期臨床試驗率先於武漢啟動，並於8月11日獲得國家專利，成為中國首個進入臨床獲得專利權的新冠候選疫苗。

陳薇帶隊研發中國首個進入臨床獲得專利權的新冠候選疫苗。（央視軍事）

上周，陳薇團隊研發的​​新冠疫苗再有新進展。據康希諾生物微信公號上周六（7日）發布的消息，由軍事科學院軍事醫學研究院與康希諾生物股份公司合作研發的重組新冠疫苗（腺病毒載體）國際Ⅲ期臨床試驗在墨西哥取得初步進展，上周五（6日），第一組受試者全部入組並接種疫苗。該疫苗已於10月獲得墨西哥藥監機構臨床試驗批准。本次Ⅲ期臨床試驗預計招募約15000名受試者，試驗將進一步驗證該疫苗的有效性。