河北農民企業家孫大午被捕　涉嫌尋釁滋事及破壞生產經營等罪

被稱為「中國企業家良心」的河北農民企業家孫大午於周三（11日）凌晨突然被警方帶走，他被指涉嫌「尋釁滋事」、「破壞生產經營」等違法犯罪。河北高碑店市公安局發布警情通報稱，已對孫大午等人採取刑事強制措施，目前案件正在偵辦中。

孫大午早前受訪照片。（微信圖片）

有消息指，孫大午被捕與早前一場涉及土地糾紛的「群體事件」有關。大午集團工作人員則證實事件涉與當地國營農場的土地糾紛。「大午採風」微信公號曾發文稱，8月4日凌晨，徐水國營農場人員開着挖掘機、吊車，偷拆大午集團農業公司的辦公室，雙方人員發生衝突，徐水區特警向維權的大午工人和村民噴辣椒水，投煙霧彈，導致20多人受傷。

今年66歲的孫大午是河北保定人，1984年創辦經營養殖、加工等行業的大午集團，曾經是中國聞名的「養雞狀元」，經常因評議時事而引發關注，是內地敢言的民營企業家；1995年曾任保定市人大代表。

大午集團責是中國五百大民營企業之一，有員工9,000多人，固定資產20億元（人民幣．下同，年產值超過30億元。

大午集團外景。（大午集團官網）

值得一提的是，孫大午曾發表《悼念李慎之》等文章，被控嚴重損害國家機關形象遭整治，在法律學界引起廣泛議論。此次被抓，是孫大午「二進宮」，2003年5月他被控向3,000多戶農民發放貸款逾1.8億元，被當局以非法集資罪名收押。

公開資料顯示，孫大午最近一次在公開場合出現，是10月30日在大午集團內部培訓會上，討論品牌建立等事宜。

警方通報稱，孫大午涉尋釁滋事、破壞生產經營罪。（微信@高碑店公安局）

11月10日，孫大午還在微博上還發布了數條內容，其中轉發了一篇名為《大午集團提倡——比起讚美，管理者更需要批評！》的文章。文章內容系其擔任講師的大午公司經營管理系列線上課堂，孫大午主講的內容是「企業反腐—大午集團的反腐實踐」。

此外，孫大午曾於10月13日發表的一則微博稱，「有人說，什麼叫社會黑？晴天白日，你看不到事情的真相；熙熙攘攘，你聽不到不同的聲音；有權有勢的橫行霸道，有理有據的寸步難行；白天活見鬼，夜裏死見人」。