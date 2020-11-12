被指實施貿易禁令暫停進口澳洲原木　外交部：截獲檢疫性有害生物

中國近日暫停進口澳洲維多利亞省原木。外媒解讀稱，此舉可能是在中澳關系惡化背景下採取的貿易禁令之一。 中國外交部發言人汪文斌在周四（12日）的記者會上對此表示，該批原木中被截獲檢疫性有害生物，海關總署採取的措施是正常的生物安全防範，科學合理，符合中國的相關法律法規，也符合國際的通行做法。

汪文斌稱，中方有關部門早在10月31日起就暫停進口澳洲昆士蘭的原木，近日中國海關再從維多利亞州進口的原木當中截獲檢疫性有害生物。汪文斌表示，這些有害生物一旦傳入，將對中國的農林業生產和生態安全造成嚴重威脅。為從源頭上防範疫情風險，依據中國相關的法律法規和國際標準，中國海關總署決定從11月11日起暫停進口，同時向澳方主管部門通報，並要求完善向中國出口原木植物的檢疫管理體系。

汪文斌指，中方主管部門依法依規對外國進口產品採取相關措施，符合中國法律法規和國際慣例，也是對中國國內產業和消費者負責任的行為。他同時強調，一個健康穩定的中澳關係，符合兩國人民的根本利益，相互尊重是各國間開展務實合作的基礎和保障，「我們希望澳方能夠言行一致，多做有利於中澳互信與合作，符合中澳全面戰略伙伴關係精神的事，切實為兩國各領域的務實合作創造良好條件和氛圍。」

（綜合報道）